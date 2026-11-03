Mendrisiotto Turismo e Ferrovia Monte Generoso insieme alla Fiera di San Martino

«La partecipazione del pubblico e l’interesse dimostrato negli scorsi anni hanno confermato il valore di questo appuntamento per Mendrisiotto Turismo», si legge in una nota stampa. La Fiera di San Martino rappresenta infatti un’occasione per incontrare la popolazione, ascoltare suggerimenti e far conoscere il lavoro svolto per valorizzare l’offerta regionale. «Un dialogo che permette anche a chi abita nel Mendrisiotto di riscoprire il proprio territorio e le esperienze che offre durante tutto l’anno».

Ad arricchire questa presenza sarà, per la prima volta allo stand dell’ente turistico, la Ferrovia Monte Generoso. «La partecipazione congiunta mette in evidenza il valore della collaborazione tra gli attori turistici regionali e permette di presentare al pubblico le numerose esperienze offerte dalla montagna: dal viaggio a bordo dello storico treno a cremagliera alle soste gastronomiche al Buffet Bellavista e al Fiore di pietra, dalle escursioni lungo i sentieri al ricco programma di eventi e proposte ricreative».