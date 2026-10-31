«C'è la maggioranza per ribaltare le politiche di Netanyahu»
Eisenkot annuncia rapide iniziative legislative e una commissione d’inchiesta sui fallimenti del 7 ottobre.
ROMA - Gadi Eisenkot, leader di Yashar, promette di far valere rapidamente la maggioranza parlamentare nella nuova Knesset, dichiarando che gli israeliani hanno votato in modo inequivocabile contro il governo del primo ministro Benjamin Netanyahu.
"A prescindere da come si leggano i numeri, la maggioranza dei cittadini israeliani - con uno scarto di oltre mezzo milione di voti - ha votato contro il 'governo del 7 ottobre' e dell'evasione dalla leva militare, esprimendosi invece a favore di un cambiamento", afferma Eisenkot in una dichiarazione diffusa questa sera, dopo aver tra l'altro tenuto un incontro - il primo reso noto ufficialmente - con il leader dell'opposizione Yair Lapid.
Eisenkot - riferisce Times of Israel - s impegna a promuovere immediatamente una legge per l'istituzione di una commissione d'inchiesta statale sui fallimenti che hanno portato all'attacco guidato da Hamas il 7 ottobre 2023, a introdurre il servizio militare obbligatorio per tutti gli israeliani e ad abrogare le leggi sulla riforma del sistema giudiziario approvate dal governo uscente, i pilastri della sua campagna elettorale. "Non lasciatevi ingannare da nessuno: nello Stato di Israele è la Knesset a conferire la fiducia al governo, non il contrario", ha sottolineato, ribadendo che i risultati elettorali sono chiari, "nonostante alcuni tentino di seminarvi dei dubbi".