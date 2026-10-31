«C'è la maggioranza per ribaltare le politiche di Netanyahu»

"A prescindere da come si leggano i numeri, la maggioranza dei cittadini israeliani - con uno scarto di oltre mezzo milione di voti - ha votato contro il 'governo del 7 ottobre' e dell'evasione dalla leva militare, esprimendosi invece a favore di un cambiamento", afferma Eisenkot in una dichiarazione diffusa questa sera, dopo aver tra l'altro tenuto un incontro - il primo reso noto ufficialmente - con il leader dell'opposizione Yair Lapid.

Eisenkot - riferisce Times of Israel - s impegna a promuovere immediatamente una legge per l'istituzione di una commissione d'inchiesta statale sui fallimenti che hanno portato all'attacco guidato da Hamas il 7 ottobre 2023, a introdurre il servizio militare obbligatorio per tutti gli israeliani e ad abrogare le leggi sulla riforma del sistema giudiziario approvate dal governo uscente, i pilastri della sua campagna elettorale. "Non lasciatevi ingannare da nessuno: nello Stato di Israele è la Knesset a conferire la fiducia al governo, non il contrario", ha sottolineato, ribadendo che i risultati elettorali sono chiari, "nonostante alcuni tentino di seminarvi dei dubbi".