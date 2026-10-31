«Non siamo direttamente coinvolti nella fuga di Bolsonaro»

"Continueremo a batterci per l'integrità delle elezioni", afferma dal canto suo il presidente Usa Donald Trump sul suo social Truth dopo che una corte d'appello federale ha respinto la richiesta del Dipartimento di Giustizia di imporre alla California di accantonare i voti di 20'000 persone che potrebbero non essere di cittadini americani e a cui lo stato avrebbe inviato le schede elettorali in modo illegittimo.

"A Los Angeles, il nostro Procuratore Federale ad interim per il Distretto Centrale della California - Bill Essayli ha svolto un lavoro fantastico. Ha individuato un numero enorme di voti illegali: 20'000, ma potenzialmente centinaia di migliaia, forse addirittura milioni; eppure, il tribunale si è appena espresso contro. Perché mai dovrebbero opporsi a porre rimedio alle frodi elettorali?", si è chiesto Trump criticando la decisioni e tracciando un parallelo con quanto accaduto nelle elezioni del "2020 truccate e rubate".