Un bombolone alla crema come arma del delitto

REGGIO EMILIA - Avrebbe sfruttato le gravi difficoltà di deglutizione del cugino disabile per provocarne la morte e ottenere l'eredità. È l'accusa nei confronti di un uomo di 76 anni, finito agli arresti domiciliari nell'ambito di un'indagine condotta dai carabinieri di Reggio Emilia. A riferirlo oggi è l'agenzia Ansa.