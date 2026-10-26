Aperto giusto due volte: «Lo schermo si è crepato!», e ciao ciao all'iPhone da 2'000 fr.
Sta facendo discutere un difetto che riguarderebbe un lotto dei nuovissimi (ed esosi) iPhone DUO, in vendita da venerdì. E si parla già di “crackgate”.
ZURIGO - Da venerdì è disponibile l’iPhone DUO, il primo smartphone pieghevole di Apple.
Ma sui social media si moltiplicano già le segnalazioni di utenti delusi, tanto che si sta rapidamente diffondendo il termine «crackgate».
In alcuni casi, dopo pochi utilizzi, il display presenta delle crepe vistose, accompagnate da un segno nello schermo a cristalli liquidi. Nella maggior parte degli episodi segnalati, una linea nera attraversa lo schermo vicino alla cerniera.
Secondo il magazine tecnologico Futurezone, un utente australiano ha raccontato di aver sentito uno scricchiolio prima che comparisse il difetto. Altri video mostrano casi in cui il display si sarebbe rotto addirittura prima che gli acquirenti riuscissero a tornare a casa dall’Apple Store.
Sulle cause, per ora, si possono fare solo ipotesi. Secondo il portale specializzato 9to5mac, una delle teorie è che in un lotto di iPhone Duo sia stato montato un componente difettoso nella cerniera.
iPhone Duo: i risultati del test di resistenza
L’iPhone Duo, in vendita in Svizzera a partire da 2'000 franchi, è stato sottoposto a un test di resistenza sul canale YouTube JerryRigEverything. Dopo essere stato graffiato e sottoposto a pressioni in vari punti, il dispositivo ha riportato diversi danni.
Durante il test, inoltre, la sabbia è penetrata nella cerniera. «Una quantità simile è però realistica nella pratica solo se il telefono cade nella sabbia durante una vacanza al mare», scrive il portale Golem.
Il problema è che i granelli di polvere e sabbia sono difficili da rimuovere e possono compromettere il meccanismo di chiusura.
La reazione di Apple
Secondo Futurezone, la portata del difetto non è ancora nota, ma il problema riguarderebbe soltanto una piccola parte delle diverse migliaia di dispositivi già consegnati. Apple provvederebbe comunque a sostituire immediatamente gli apparecchi difettosi.
La sostituzione potrebbe però essere più complicata per chi ha acquistato il telefono presso un operatore di telefonia mobile. Stando a 9to5mac, alcuni negozi potrebbero infatti non avere scorte sufficienti per fornire subito un nuovo dispositivo.
Un problema simile aveva colpito anche Samsung al lancio del Galaxy Fold, nel 2019. Dopo le prime consegne, il web si era riempito di immagini di schermi tremolanti o completamente rotti.