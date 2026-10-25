Maria Corina Machado torna in Venezuela dopo quasi undici mesi

Machado aveva lasciato il Venezuela dopo circa 16 mesi trascorsi in clandestinità, in un clima di crescente persecuzione politica e pressioni governative seguito alle contestate elezioni presidenziali del 2024. La sua fuga era avvenuta attraverso un'operazione segreta, con una traversata notturna in barca fino a Curaçao e un successivo volo verso Oslo, in Norvegia.

La leader dell'opposizione si era recata in Europa per partecipare alla cerimonia di consegna del premio Nobel per la pace, assegnatole per il suo impegno nella difesa della democrazia e delle libertà politiche. Le difficoltà del viaggio e i controlli di sicurezza le avevano tuttavia impedito di arrivare in tempo per la cerimonia principale. A ritirare il riconoscimento al suo posto era stata la figlia.