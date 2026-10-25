Maria Corina Machado torna in Venezuela dopo quasi undici mesi
La premio Nobel per la pace annuncia il rientro su X: «Sono qui. Con voi». Il ritorno mentre il governo tenta di aprire un dialogo con l'opposizione.
CARACAS - La leader dell'opposizione venezuelana e premio Nobel per la pace, Maria Corina Machado, è tornata in patria dopo quasi undici mesi trascorsi fuori dal Paese. «Sono qui. Con voi», ha scritto su X, annunciando il suo rientro.
La coalizione Comando ConVzla ha confermato il suo arrivo nella chiesa di Santa Rosa, nello Stato di Lara, dove si è recata «per ringraziare la Divina Pastora» per il ritorno. Anche l'oppositore Edmundo Gonzalez, candidato alle elezioni presidenziali del 2024, vinte da Nicolas Maduro tra denunce di brogli, ha accolto positivamente la notizia, definendola «un momento importante per il percorso del Paese verso la libertà».
Machado aveva lasciato il Venezuela dopo circa 16 mesi trascorsi in clandestinità, in un clima di crescente persecuzione politica e pressioni governative seguito alle contestate elezioni presidenziali del 2024. La sua fuga era avvenuta attraverso un'operazione segreta, con una traversata notturna in barca fino a Curaçao e un successivo volo verso Oslo, in Norvegia.
La leader dell'opposizione si era recata in Europa per partecipare alla cerimonia di consegna del premio Nobel per la pace, assegnatole per il suo impegno nella difesa della democrazia e delle libertà politiche. Le difficoltà del viaggio e i controlli di sicurezza le avevano tuttavia impedito di arrivare in tempo per la cerimonia principale. A ritirare il riconoscimento al suo posto era stata la figlia.
Il suo atteso ritorno avviene in una fase particolarmente delicata per il Venezuela, mentre il governo chavista tenta di avviare un dialogo con l'opposizione. Appena due giorni fa, la presidente ad interim Delcy Rodríguez, sostenuta da Washington, ha incontrato per la prima volta a Caracas Dinorah Figuera, rappresentante dell'opposizione alla guida dei negoziati sulla transizione democratica e sullo svolgimento di elezioni nel Paese.