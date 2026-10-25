Netanyahu evoca l'incubo nucleare sui social

Netanyahu mette in guardia contro una minaccia esistenziale

Nel suo messaggio, Netanyahu ha posto il rischio di un attacco nucleare al di sopra di qualsiasi questione di politica interna. Le controversie sul Qatar, sulla comunità ultraortodossa e sull'obbligo di leva militare sarebbero, a suo giudizio, soltanto distrazioni rispetto al vero pericolo. Se due bombe atomiche colpissero il centro di Israele, ha sostenuto, nessuno si preoccuperebbe più di queste dispute.

«Chiunque sia preoccupato per la propria sopravvivenza fisica, per quella della propria famiglia e dei propri cari, dovrebbe tremare all'idea di votare per qualcuno che non sarà in grado di svolgere questo compito», ha scritto Netanyahu, lasciando intendere la necessità di una nuova azione contro l'Iran. Secondo il leader del Likud, partito della destra conservatrice, chi compie una simile scelta rischia di esporre se stesso e i propri familiari al pericolo di un «secondo Olocausto».