Caccia americani in azione: fermato aereo civile sopra la residenza di Trump

MAR-A-LAGO - Caccia dell'aeronautica militare statunitense hanno intercettato un aereo civile che aveva violato le restrizioni temporanee al volo sopra la tenuta di Mar-a-Lago del presidente Donald Trump, in Florida. La notizia è stata riportata da Rbc-Ucraina, che ha citato un post sui social media del Comando di Difesa Aerospaziale Nordamericano.