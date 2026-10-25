STATI UNITI
Caccia americani in azione: fermato aereo civile sopra la residenza di Trump
L'aereo civile ha ignorato le restrizioni di volo, portando all'intervento immediato dei jet militari.
IMAGO / ZUMA Press Wire
Fonte Ats Ans
Caccia americani in azione: fermato aereo civile sopra la residenza di Trump
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Caccia americani in azione: fermato aereo civile sopra la residenza di Trump
L'aereo civile ha ignorato le restrizioni di volo, portando all'intervento immediato dei jet militari.
Caccia americani in azione: fermato aereo civile sopra la residenza di Trump
L'aereo civile ha ignorato le restrizioni di volo, portando all'intervento immediato dei jet militari.
MAR-A-LAGO - Caccia dell'aeronautica militare statunitense hanno intercettato un aereo civile che aveva violato le restrizioni temporanee al volo sopra la tenuta di Mar-a-Lago del presidente Donald Trump, in Florida. La notizia è stata riportata da Rbc-Ucraina, che ha citato un post sui social media del Comando di Difesa Aerospaziale Nordamericano.
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