A zig zag sull'A2, poi la fuga dalla polizia: il video dell'inseguimento
Cambi di corsia, frenate improvvise e sorpassi impediti: le immagini dell'auto con targhe zurighesi che blocca il traffico a Faido. Fino all'inseguimento di polizia.
FAIDO - «Non fa passare le macchine, occhio che questo stringe.» E poi ancora: «Questo è pazzo! Non fa passare nemmeno la polizia.» Da una postazione privilegiata, un automobilista ha assistito questa notte all'incredibile inseguimento di polizia sull'autostrada A2, in zona Faido. E ha filmato tutto.
Protagonista della vicenda, un grosso SUV con targhe zurighesi che, per qualche motivo, procedeva a passo d'uomo, bloccando il traffico e impedendo agli altri veicoli di superarlo. Un comportamento talmente insolito da spingere gli automobilisti a chiamare la polizia.
Dietro al SUV, intanto, si andava formando una lunga colonna di veicoli. Tra colpi di clacson e nervosismo crescente, arriva la polizia. Ma la situazione non cambia: il conducente continua imperterrito a guidare in modo scriteriato.
La pattuglia, con i lampeggianti accesi, segue il veicolo sospetto, che procede a zig zag, si ferma e poi accelera. Più volte l'automobilista sembra intenzionato ad accostare, ma appena la Polizia si avvicina, riparte ad alta velocità. Un continuo stop-and-go.
Di lì a poco accade quanto ormai noto: due inversioni di marcia, la corsa contromano, la forzatura di un posto di blocco. Fino allo scontro frontale con una pattuglia all'interno della galleria della Piumogna.
Cosa abbia spinto l'automobilista a comportarsi in questo modo resta un mistero. Al momento, l'unica informazione emersa sulla sua identità è che si tratta di uno svizzero di 58 anni residente a Zurigo.