Fuga e inseguimento sull'A2: percorre dieci chilometri contromano e si schianta contro la polizia
Imponenti i soccorsi dopo lo scontro frontale avvenuto nella galleria della Piumogna. Ferite serie per i due agenti coinvolti.
Imponenti i soccorsi dopo lo scontro frontale avvenuto nella galleria della Piumogna. Ferite serie per i due agenti coinvolti.
FAIDO - Prima i sorpassi sulla corsia d'emergenza, poi la fuga ad alta velocità, dieci chilometri percorsi contromano e infine lo schianto frontale contro una pattuglia della Polizia cantonale. È quanto accaduto giovedì sera sull'autostrada A2, dove un automobilista di 58 anni ha provocato un incidente nel quale sono rimasti feriti anche due agenti di polizia.
Stando a quanto comunicato dalla Polizia cantonale, tutto è iniziato il 22 ottobre, poco prima delle 21.30, quando diversi automobilisti hanno segnalato alla Centrale comune d'allarme (CECAL) la presenza di una vettura nera che procedeva verso nord, in territorio di Faido, con una condotta di guida pericolosa.
Il conducente effettuava inizialmente sorpassi utilizzando la corsia d'emergenza, per poi proseguire a velocità ridotta in mezzo alla carreggiata, ostacolando la circolazione degli altri veicoli.
La fuga e i dieci chilometri contromano
Quando una pattuglia della Polizia cantonale ha raggiunto la zona, l'automobilista si è dato alla fuga ad alta velocità. Non si è fermato nemmeno davanti al semaforo rosso attivato nell'ambito delle misure di sicurezza disposte dalla CECAL per chiudere la carreggiata A dell'autostrada.
Ne è nato un inseguimento durante il quale, poco prima della galleria del San Gottardo, il conducente ha improvvisamente invertito il senso di marcia, iniziando a percorrere l'autostrada contromano in direzione sud.
La vettura ha viaggiato nella direzione opposta a quella consentita per una decina di chilometri, prima di invertire nuovamente il senso di marcia.
Lo schianto nella galleria della Piumogna
La fuga è terminata all'interno della galleria della Piumogna. Dopo aver forzato un posto di blocco, l'automobilista si è scontrato frontalmente con una pattuglia della Polizia cantonale.
Alla guida della vettura si trovava un cittadino svizzero di 58 anni, domiciliato nel Canton Zurigo.
L'impatto ha provocato il ferimento dei due agenti che si trovavano sulla pattuglia e dello stesso automobilista. Secondo una prima valutazione medica, i due poliziotti hanno riportato ferite di una certa gravità, mentre quelle del 58enne sono state giudicate di media gravità.
I soccorsi e la chiusura dell'autostrada
Sul luogo dell'incidente è scattato un importante intervento di soccorso, che ha coinvolto gli agenti della Polizia cantonale, i pompieri del Centro Intervento San Gottardo (CIG), i pompieri di Biasca e gli addetti dell'UT4.
Sono intervenuti anche i soccorritori di Tre Valli Soccorso e della Rega, che hanno prestato le prime cure ai feriti e provveduto al loro trasporto in ospedale.
Per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi tecnici necessari a ricostruire la dinamica dell'incidente, il tratto autostradale interessato è stato chiuso al traffico. Le autorità hanno predisposto le necessarie deviazioni.