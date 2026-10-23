Fuga e inseguimento sull'A2: percorre dieci chilometri contromano e si schianta contro la polizia

L'impatto ha provocato il ferimento dei due agenti che si trovavano sulla pattuglia e dello stesso automobilista. Secondo una prima valutazione medica, i due poliziotti hanno riportato ferite di una certa gravità, mentre quelle del 58enne sono state giudicate di media gravità.

I soccorsi e la chiusura dell'autostrada

Sul luogo dell'incidente è scattato un importante intervento di soccorso, che ha coinvolto gli agenti della Polizia cantonale, i pompieri del Centro Intervento San Gottardo (CIG), i pompieri di Biasca e gli addetti dell'UT4.