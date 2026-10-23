Sopravvissuta a due iniezioni letali: il caso Christa Pike scuote il mondo

Christa Pike, a 18 anni uccide la compagna di classe

La Pike si trova dal 1995 in carcere essendo stata condannata alla pena di morte per aver torturato ed ucciso, all'età di diciotto anni, insieme al suo fidanzato dell'epoca e ad una amica, la diciannovenne Colleen Slemmer, una sua compagna di classe all'istituto Job Corps e probabile rivale in amore. I dettagli dell'omicidio della giovane sono raccapriccianti, basti considerare che la Pike andava in giro con un pezzo di cranio della vittima in tasca vantandosi di quanto fatto, ma per i suoi legali sono anche rappresentativi dello stato mentale alterato della donna, segnata da una vita di abusi fisici e mentali, tentativi di suicidio e reiterati episodi di violenza sessuale. Il punto della situazione, continuano a sottolineare gli avvocati, non è quello di giustificare l'assassina per quanto fatto, ma di arrivare a ritenere la pena capitale uno strumento legale inadatto e ingiustificatamente crudele, soprattutto in Paesi che si vantano di definirsi democratici, e che la Giustizia debba tenere conto del contesto psicologico e sociale nel quale ha agito l'omicida e non ridursi ad una sorta di legge del taglione. Che la pena di morte sia ingiusta a livello etico, e che ponga le persone davanti al dilemma se sia giusto o meno porre fine alla vita di qualcuno in nome di un diritto superiore, è ciò che motiva i suoi contestatori a battersi per la sua abolizione. Negli Stati Uniti, secondo un recente sondaggio del Pew Research Center, su un campione di oltre 3.500 adulti americani, il 66% di loro si è detto “fortemente favorevole” alla pena di morte che, risulta essere legale in 27 Stati e praticata attivamente in 15 di loro. Il 68% di coloro che si sono detti a favore della pena capitale l'hanno definita “moralmente giustificata”, mentre, tra coloro che si oppongono, il 20% si è detto “piuttosto contrario” mentre solo il 13% degli intervistati si è dichiarato “fortemente contrario”.



Le esecuzioni fallite: i terribili casi di Medina e Tafero

Il caso Pike, come visto, è stato dichiarato senza precedenti perché non è mai successo che un condannato a morte sia sopravvissuto all'esecuzione dopo essere stato sottoposto al trattamento previsto e correttamente eseguito. È invece capitato che una persona sia momentaneamente sopravvissuta alla pena capitale per una serie di motivi, rendendo ancora più straziante ed inumana l'intera procedura. Tra i casi più noti vi è quello di Pedro Luis Medina, condannato a morte con la sedia elettrica, la cui esecuzione ebbe luogo il 25 marzo del 1997. Durante la procedura, venne erroneamente posizionata sul capo del condannato una spugna sintetica, invece che una naturale inumidita con acqua salina necessaria per la corretta conducibilità elettrica, che prese fuoco. Nonostante l'autopsia avesse rivelato che l'uomo fosse morto per la scarica elettrica, la visione quasi infernale della testa dell'uomo avvolta dalla fiamme riaccese anche all'epoca il dibattito sulla crudeltà delle esecuzioni capitali e sulla affidabilità dei metodi utilizzati per portarle a compimento. Lo stesso era capitato a Jesse Joseph Tafero, la cui esecuzione ebbe luogo il 4 maggio del 1990. Anche la spugna sintetica usata per Tafero prese fuoco, e per completare la procedura furono necessarie tre scariche elettriche consecutive, prolungando l'agonia dell'uomo per quasi dieci minuti. Si ritiene che questa scena straziante abbia ispirato Stephen King per la scrittura del Miglio Verde: nel celebre romanzo infatti, a causa del sabotaggio della sedia elettrica, il detenuto Delacroix muore nel medesimo modo.



Kenneth Eugen Smith, 20 minuti di spasmi e contorsioni

Il 17 novembre del 2022 era stata fissata l'esecuzione di Kenneth Eugen Smith, condannato a morte tramite iniezione letale. Gli addetti alla procedura tentarono diverse volte di inserire l'ago per effettuare l'iniezione per via endovenosa senza riuscirci, decidendo poi di sospendere l'esecuzione senza però avvertire Smith che rimase legato alla barella senza che gli venisse comunicata la decisione presa. Il detenuto venne poi ucciso il 25 gennaio del 2024, ben due anni dopo, tramite ipossia da azoto, diventando il primo uomo al mondo ad essere giustiziato con questa modalità fortemente criticata dagli oppositori alla pena di morte per la sua crudeltà: durante la sua esecuzione, infatti, Smith aveva mostrato di soffrire molto, contorcendosi per oltre venti minuti tra spasmi e convulsioni. Il 15 dicembre del 2006, ci vollero trentaquattro minuti ad Angel Diaz per morire nonostante la doppia somministrazione di un cocktail di farmaci composto da un barbiturico, un agente paralizzante e una sostanza finalizzata a determinare un crollo cardiaco: l'agonia dell'uomo venne causata da un errore umano, essendogli stati iniettati i farmaci nei tessuti molli e non in vena.