Bolsonaro avanti su Lula nei sondaggi alla vigilia del ballottaggio
Il candidato conservatore è al 50,7% contro il 49,3% del presidente uscente. Il vantaggio resta però inferiore al margine di errore.
Il candidato conservatore è al 50,7% contro il 49,3% del presidente uscente. Il vantaggio resta però inferiore al margine di errore.
BRASILIA - A 24 ore dal ballottaggio presidenziale in Brasile, Flavio Bolsonaro è in vantaggio su Luiz Inacio Lula da Silva, ma la sfida resta aperta. Secondo un sondaggio commissionato dalla Confederazione nazionale dei trasporti (Cnt) all'istituto Mda, il candidato conservatore raccoglie il 50,7% dei voti validi, contro il 49,3% del presidente uscente.
Il vantaggio del senatore è di 1,4 punti percentuali, in aumento rispetto al punto registrato nella precedente rilevazione del 16 ottobre. Il distacco resta tuttavia inferiore al margine di errore di 2,2 punti percentuali, rendendo incerto l'esito del voto.
Considerando i voti totali, che comprendono anche schede bianche, nulle e indecisi, Bolsonaro ottiene il 46,3%, in calo di 0,5 punti rispetto alla precedente rilevazione. Lula si attesta invece al 45%, perdendo 0,9 punti. Aumentano le schede bianche e nulle, che passano dal 4,9% al 5,8%, mentre gli indecisi salgono dal 2,4% al 2,9%.
Nel voto spontaneo, rilevato senza proporre agli intervistati una lista di candidati, Bolsonaro raggiunge il 45,4%, in flessione di 0,2 punti, mentre Lula si ferma al 43,5%, in calo di 0,6 punti. Anche in questo caso crescono le schede bianche e nulle, dal 5,2% al 5,8%, così come gli indecisi, che passano dal 5% al 5,3%.