Tempesta Boelo in arrivo: raffiche di vento fino a 150 km/h minacciano la Svizzera (ma non il Ticino)
Previsti disagi e rischio caduta alberi soprattutto nel nord del Paese
Previsti disagi e rischio caduta alberi soprattutto nel nord del Paese
ZURIGO / BELLINZONA - Dopo le intense piogge che venerdì hanno interessato la Svizzera, una nuova perturbazione è attesa già domani. La tempesta Boelo transiterà a nord del Paese, portando forti correnti da ovest e sud-ovest e riportando il vento in primo piano. Il Ticino, invece, dovrebbe restare al riparo dal peggioramento.
In pianura sono previste raffiche tra i 50 e gli 80 km/h, con i fenomeni più intensi attesi lungo l'arco giurassiano, sull'Altipiano occidentale e nella Svizzera nord-orientale. Nelle località più esposte, il vento potrebbe raggiungere velocità ancora superiori. Nelle valli alpine si farà sentire anche il favonio con raffiche che potranno toccare gli 80 km/h.
In montagna raffiche fino a 150 km/h
La situazione sarà decisamente più critica in montagna. Sulle alture del Giura, sulle cime prealpine e nelle zone alpine più esposte sono attese raffiche tra i 100 e i 130 km/h, con punte che potrebbero raggiungere localmente i 150 km/h. Si tratta di velocità paragonabili a quelle di un uragano. Il meteorologo Peter Wick precisa tuttavia che non sono previste condizioni simili in pianura: per parlare di venti con forza di uragano occorre infatti superare i 118 km/h.
Particolare attenzione sarà necessaria nel pomeriggio di domenica, quando un fronte freddo attraverserà la Svizzera. «Durante i rovesci più intensi, i forti venti presenti in quota possono raggiungere anche le zone più basse, provocando localmente raffiche improvvise e particolarmente violente», spiega Wick a 20 Minuten.
Rischio di alberi abbattuti e rami spezzati
Il maltempo potrebbe provocare la caduta di rami, l'abbattimento di singoli alberi e lo spostamento di oggetti non adeguatamente fissati. Secondo Wick, il rischio è accentuato dalle condizioni della vegetazione: dopo un'estate calda e siccitosa, alcuni alberi risultano già indeboliti. Il meteorologo consiglia quindi di evitare, nella giornata di domenica, le passeggiate nei boschi e le escursioni nelle zone montane particolarmente esposte al vento.
La perturbazione non va dunque sottovalutata, soprattutto in montagna, dove le raffiche potranno raggiungere intensità molto elevate. Stando alle previsioni attuali, tuttavia, non si prospetta un evento con venti di forza uragano diffusi sull'Altipiano svizzero.