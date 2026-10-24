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No, non si è messo in posa
Ecco alcuni degli avvistamenti più curiosi catturati dalle foto trappole del DT
Dipartimento territorio
No, non si è messo in posa
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No, non si è messo in posa
Ecco alcuni degli avvistamenti più curiosi catturati dalle foto trappole del DT
No, non si è messo in posa
Ecco alcuni degli avvistamenti più curiosi catturati dalle foto trappole del DT
BELLINZONA - «Un’occhiata a una parte del territorio che normalmente resta nascosta ai nostri occhi».
Tramite il proprio canale social, il dipartimento del territorio (DT) ha pubblicato una carrellata di immagini catturate con le foto trappole.
Dipartimento territorio
Alcuni degli avvistamenti più curiosi e simpatici, effettuati «di giorno, di notte, all’alba o nel cuore della notte».
«Quando non guardiamo, loro continuano a muoversi - è il commento del DT - Un passaggio furtivo, una sosta, uno sguardo verso l’obiettivo… E qualche volta anche una posa decisamente poco professionale».
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