Consegnati i diplomi ai nuovi tecnici sociosanitari

LOCARNO - Venerdì 23 ottobre, presso la sala multiuso del CPS di Locarno, si è tenuta la cerimonia di consegna dei diplomi per tecnici in analisi biomediche (TAB) e tecnici di radiologia medica (TRM) del Centro professionale sociosanitario (CPS) di Locarno. I neodiplomati sono stati accolti dalla direttrice del Centro professionale sociosanitario (CPS) di Locarno, Manuela del Torso, che ha poi dato la parola agli ospiti intervenuti per rivolgere loro un saluto e un augurio per il futuro: Pascal Fara, capo della Sezione della formazione sanitaria e sociale (SEFSS), ed Elena Zaccheo, municipale di Locarno responsabile del Dicastero Sicurezza.