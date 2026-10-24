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LOCARNO

Consegnati i diplomi ai nuovi tecnici sociosanitari

Cerimonia carica di emozione e riconoscimenti al CPS di Locarno per i professionisti della sanità.
Consegnati i diplomi ai nuovi tecnici sociosanitari
CPS Locarno
Fonte CPS Locarno
elaborata da Redazione
Consegnati i diplomi ai nuovi tecnici sociosanitari
Cerimonia carica di emozione e riconoscimenti al CPS di Locarno per i professionisti della sanità.

LOCARNO - Venerdì 23 ottobre, presso la sala multiuso del CPS di Locarno, si è tenuta la cerimonia di consegna dei diplomi per tecnici in analisi biomediche (TAB) e tecnici di radiologia medica (TRM) del Centro professionale sociosanitario (CPS) di Locarno. I neodiplomati sono stati accolti dalla direttrice del Centro professionale sociosanitario (CPS) di Locarno, Manuela del Torso, che ha poi dato la parola agli ospiti intervenuti per rivolgere loro un saluto e un augurio per il futuro: Pascal Fara, capo della Sezione della formazione sanitaria e sociale (SEFSS), ed Elena Zaccheo, municipale di Locarno responsabile del Dicastero Sicurezza.

Dopo la presentazione di alcuni lavori di diploma, si è svolta la consegna ufficiale dei diplomi SSS, Professional Bachelor.

I neodiplomati tecnici di radiologia medica:
Corecco Martina
Fraschina Filippo
Gandolfi Filippo
Hugi Pereira Carolina
Kulis Karla
Radic Marko
Regazzi Zeno
Rigoni Dana
Veseli Kreshnik
Yefimenko Snizhana
I neodiplomati tecnici in analisi biomediche:
Barloggio Elisa
Cvitkusic Valentina
Dotti Serena
Mesic Alissa
Romagnoli Christian
Sisic Iliana
Tanadini Emily

In seguito, si è proceduto con la consegna ufficiale ai neodiplomati dei premi al merito.

Premi per i neodiplomati tecnici di radiologia medica
Miglior media scolastica: Filippo Fraschina, media scolastica 5.6, premio gentilmente offerto dalla ditta Ticitech, consegnato da Bill Kalsi.
Miglior lavoro di diploma: Zeno Regazzi nota 6, premio gentilmente offerto dalla ditta Siemens, consegnato da Arturo Sacchiero.
Miglior diplomato della sua annata: Filippo Fraschina, premio consegnato da Gabrio Cadei a nome dell’Associazione svizzera dei tecnici di radiologia medica.
Miglior media delle note di stage pratico: Filippo Fraschina, nota 5.4, premio gentilmente offerto dall’Istituto Diagnostico della Svizzera Italiana IDISI, consegnato da Erminio Rezzonico.

Premi per i neodiplomati tecnici in analisi biomediche
Miglior media delle note di stage pratico: Valentina Cvitkusic, nota 5.7, premio gentilmente offerto dall’Istituto Diagnostico della Svizzera Italiana IDISI, consegnato da Lara Mattei.

Miglior lavoro di diploma: Valentina Cvitkusic per il progetto dedicato alla Applicazioni della colorazione orceina per l’identificazione di fibre elastiche, inclusioni virali dell’epatite B e depositi proteici di rame nel fegato, attribuito dalla Società ticinese di scienze biomediche e chimiche (STSBC) e consegnato da Cristina Corti.

Miglior media alle certificazioni del terzo anno: Iliana Sisic, media 5.3, attribuito dalla sezione Ticino di labmed, l’associazione professionale svizzera dei tecnici in analisi biomediche e consegnato da Alessandro Marangoz.

Infine, labmed svizzera ha omaggiato tutti i neodiplomati TAB con un piccolo presente che è stato consegnato da Lara Pontarolo, co-presidente della sezione Ticino.

La Direttrice Manuela Del Torso, a nome della direzione e del corpo docente, ha rivolto calorosi auguri ai diplomati, auspicando per loro un futuro professionale ricco di soddisfazioni.

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