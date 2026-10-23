SOS Ticino, conti in rosso e contributi cantonali in aumento

3. Remunerazioni della direzioneIl Consiglio di Stato dispone di informazioni ufficiali sulle remunerazioni dei membri della direzione di SOS Ticino, compresi gli eventuali aumenti intervenuti nel 2025? Può confermare o precisare gli importi riportati dalla stampa, tenendo conto delle funzioni, dei gradi d'occupazione e delle componenti retributive?

4. Incidenza dei costi della direzioneQual è stata, nel 2024 e nel 2025, l'incidenza dei costi della direzione, del supporto informatico e amministrativo e delle attività di comunicazione e raccolta fondi sul risultato finanziario? Il Cantone ha richiesto una valutazione dell'effetto di tali spese sulla sostenibilità dei servizi finanziati?