Chiesa su Cassis: «A breve dovrà riflettere sulla sua sostituzione»

Il rischio, a suo giudizio, è quello di ritrovarsi nuovamente senza una voce ticinese a Berna per un periodo molto lungo. Uno scenario che considera «un vero peccato», soprattutto alla luce delle sfide che attendono il Cantone.

«Un ticinese potrebbe essere una sentinella»

Ma cosa potrebbe fare concretamente Chiesa per il Ticino, considerando che - almeno per ora - nell'Esecutivo siede ancora Cassis? Interrogato su questo punto, il consigliere agli Stati ha insistito sulla necessità di garantire continuità alla rappresentanza della Svizzera italiana. Tra i dossier più importanti ha citato i rapporti con l'Unione europea, la ripresa dinamica del diritto europeo e le difficoltà che i giovani incontrano sul mercato del lavoro. «Queste cose noi le viviamo in maniera particolarmente incisiva e solo dopo arrivano in Svizzera interna, a mio modo di vedere», ha osservato Chiesa. «Io penso che un ticinese potrebbe essere una sentinella di quello che la Svizzera potrebbe diventare e che non vuole che diventi», ha poi aggiunto.