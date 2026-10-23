Locarno-Magadino, SNL pubblica il rapporto sui conti: «Nessuna irregolarità»
Il rapporto, ora pubblico, conferma l'impegno di SNL sulla trasparenza contabile.
LUGANO - Nessuna irregolarità contabile o utilizzo indebito di fondi pubblici, ma alcune divergenze nell'attribuzione dei costi, per un totale di 86'553 franchi. È quanto emerge, secondo la Società Navigazione del Lago di Lugano (SNL), dal rapporto del Controllo cantonale delle finanze (CCF) sulla contabilità 2024 della linea di battello 351 Locarno-Magadino.
La società ha deciso di rendere pubblico il documento, datato 14 luglio 2026 e finora riservato, mettendolo a disposizione dei media e dei membri del Gran Consiglio.
«Su questo rapporto sono circolate insinuazioni da parte di chi non lo ha letto», afferma il direttore Simone Bianchi. «Preferiamo che ognuno possa giudicare sulla base di quello che c'è scritto, e non di quello che si immagina ci sia scritto».
Le verifiche sui conti
Il controllo, richiesto dal Consiglio di Stato nel marzo 2026 e condotto con il consenso di SNL, ha confermato la corrispondenza tra la contabilità analitica e il conto annuale certificato 2024.
Le osservazioni riguardano alcune spese che, secondo i revisori, avrebbero dovuto essere attribuite ad altre attività aziendali anziché alla linea sussidiata. L'importo complessivo è pari allo 0,8% degli oltre 11 milioni di franchi di costi esaminati.
SNL sottolinea che il rapporto non chiede restituzioni di contributi e ricorda che, come riconosciuto dallo stesso CCF, manca un modello ufficiale di contabilità analitica specifico per le aziende che gestiscono sia trasporti turistici sia servizi pubblici.
L'errore corretto prima dell'ispezione
La società precisa inoltre di aver individuato autonomamente un errore nella prima versione del consuntivo 2024, sfuggito ai controlli dell'Ufficio cantonale del controlling e dei servizi centrali. La correzione è avvenuta prima dell'intervento del CCF, che l'ha successivamente validata.
«Nessun franco in più»
Secondo SNL, le rettifiche non hanno inciso sui contributi pubblici ricevuti, poiché l'indennità per la Locarno-Magadino era stata stabilita anticipatamente dalle autorità.
Considerando anche le altre due linee di trasporto pubblico sovvenzionate, entrambe automobilistiche, la società sostiene che l'effetto complessivo delle correzioni abbia prodotto un saldo positivo di alcune migliaia di franchi a favore del Cantone, riducendo lievemente il risultato delle tre linee.
SNL ribadisce infine l'intenzione di proseguire il lavoro di revisione della propria contabilità analitica in collaborazione con le autorità competenti.