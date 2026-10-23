Locarno-Magadino, SNL pubblica il rapporto sui conti: «Nessuna irregolarità»

«Su questo rapporto sono circolate insinuazioni da parte di chi non lo ha letto», afferma il direttore Simone Bianchi. «Preferiamo che ognuno possa giudicare sulla base di quello che c'è scritto, e non di quello che si immagina ci sia scritto».

Le verifiche sui conti

Il controllo, richiesto dal Consiglio di Stato nel marzo 2026 e condotto con il consenso di SNL, ha confermato la corrispondenza tra la contabilità analitica e il conto annuale certificato 2024.