Auto si ribalta e finisce contro il muro di una casa a Solduno
Le autorità stanno indagando sulle cause del sinistro e sulla dinamica dell'accaduto.
Le autorità stanno indagando sulle cause del sinistro e sulla dinamica dell'accaduto.
LOCARNO - Incidente stradale questa mattina, poco prima di mezzogiorno, a Solduno. Per cause che l'inchiesta di polizia dovrà appurare, un'automobile è uscita di strada, si è ribaltata e ha terminato la sua corsa contro il muro di un'abitazione.
Le informazioni sull'accaduto sono ancora frammentarie. Secondo quanto riferito da un testimone presente sul posto, all'origine dell'incidente potrebbe esserci stato un malore del conducente. Si tratta tuttavia di un'ipotesi che, al momento, non ha trovato conferme ufficiali.
Sul luogo dell'incidente sono intervenute la Polizia cantonale e la Polizia comunale, impegnate nei rilievi del caso e nella gestione del traffico.
Non sono al momento disponibili informazioni sulle condizioni delle persone coinvolte.