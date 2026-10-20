Lugano
Incidente sull'A2 nella galleria del San Salvatore
Traffico in direzione sud rallentato e possibili ritardi per gli automobilisti sulla tratta.
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Fonte TCS
Incidente sull'A2 nella galleria del San Salvatore
Traffico in direzione sud rallentato e possibili ritardi per gli automobilisti sulla tratta.
LUGANO - Disagi alla circolazione sull'A2 in direzione di Chiasso. Un incidente avvenuto questa sera, martedì 20 ottobre, all'interno della galleria del San Salvatore ha provocato la chiusura della corsia di sinistra.
Lo segnala il TCS sul proprio sito.
La polizia è sul posto. Al momento non si conoscono né la dinamica dell'incidente né l'eventuale presenza di feriti.
Articolo in aggiornamento...
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