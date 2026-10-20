GAMBAROGNO
Strada cantonale chiusa per lavori
Lo sbarramento è previsto lunedì 26 ottobre lungo via Guglielmo Branca Masa a Gambarogno per consentire lo svolgimento di lavori di pavimentazione.
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Fonte Dipartimento del territorio
Strada cantonale chiusa per lavori
Lo sbarramento è previsto lunedì 26 ottobre lungo via Guglielmo Branca Masa a Gambarogno per consentire lo svolgimento di lavori di pavimentazione.
GAMBAROGNO - La strada cantonale per Caviano-Scaiano del comune di Gambarogno sarà completamente sbarrata al traffico lunedì 26 dalle 8 alle 16. È quanto ha comunicato il Dipartimento del territorio.
Lo sbarramento è previsto per permettere lo svolgimento dei lavori di pavimentazione lungo via Guglielmo Branca Masa.
Il Dipartimento invita gli utenti a rispettare la segnaletica presente sul posto e a seguire le indicazioni degli addetti ai lavori.
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