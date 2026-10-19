Oro, è tornato il momento di acquistarlo?

Le banche centrali sostengono la domanda

Alla base dell’ottimismo di J.P. Morgan c’è soprattutto la prospettiva di nuovi acquisti da parte delle banche centrali. Il metallo giallo potrebbe inoltre rafforzare il proprio ruolo di bene rifugio in un contesto caratterizzato da timori per l’inflazione e dall’elevato indebitamento pubblico.

La banca americana considera quindi l’attuale fase potenzialmente interessante per gli investitori con un orizzonte di lungo periodo. Ciò non significa, tuttavia, che il percorso verso nuovi massimi sarà lineare: la volatilità potrebbe restare elevata e l’aumento dei tassi d’interesse rappresenta un rischio concreto. A differenza di obbligazioni e depositi, infatti, l’oro non genera interessi e può perdere attrattiva quando aumentano i rendimenti delle attività concorrenti.