Pokerissimo Ambrì a casa del Kloten

Come il primo, pure il secondo tempo è stato di totale controllo per l’Ambrì che, concreto, ha disinnescato i tentativi locali e, quando ne ha avuto l’opportunità, ha affondato i colpi. Stavolta Järventie ha fatto tutto da solo, abbellendo il tabellino con una preziosa doppietta. Quella che, griffata nei primi 5’, ha di fatto messo in ghiaccio il risultato. Nell'ultima parte di parziale, a dire il vero, gli Aviatori hanno anche tentato di imbastire una reazione convincente. Ci sono riusciti? Per nulla.

L'attesa (dai tifosi di casa) pressione del Kloten, nel terzo terzo è stata discontinua e poco efficace. Poco convinta. Ne hanno così approfittato i leventinesi, che, al 45', hanno visto festeggiare anche Pestoni per il definitivo 0-5.