Pokerissimo Ambrì a casa del Kloten
Trascinati da Järventie, i biancoblù hanno espugnato la SWISS Arena
Doppietta per il top scorer, gol anche per Pestoni.
Trascinati da Järventie, i biancoblù hanno espugnato la SWISS Arena
Doppietta per il top scorer, gol anche per Pestoni.
KLOTEN - Prestazione di spessore e serata di festa per l’Ambrì che, reduce dalla sfortunata sconfitta interna contro il Berna, si è rialzato andando a fare la voce grossa a Kloten: 0-5 il risultato finale.
Messa subito la giusta intensità in pista, i biancoblù hanno impiegato pochissimo per far incanalare il match sui giusti binari. Meno di 6’, nello specifico, quando De Luca, innescato da Järventie, ha sbloccato il punteggio. Tre minuti più tardi è stato invece Schnarr ad approfittare di un’assistenza del finlandese in powerplay per bucare Berra. Il Kloten? Quasi non pervenuto. Ben controllato dai sopracenerini e, a lungo, tenuto lontano da un Wüthrich comunque attento, nei primi 20' ha fatto quasi la comparsa.
Come il primo, pure il secondo tempo è stato di totale controllo per l’Ambrì che, concreto, ha disinnescato i tentativi locali e, quando ne ha avuto l’opportunità, ha affondato i colpi. Stavolta Järventie ha fatto tutto da solo, abbellendo il tabellino con una preziosa doppietta. Quella che, griffata nei primi 5’, ha di fatto messo in ghiaccio il risultato. Nell'ultima parte di parziale, a dire il vero, gli Aviatori hanno anche tentato di imbastire una reazione convincente. Ci sono riusciti? Per nulla.
L'attesa (dai tifosi di casa) pressione del Kloten, nel terzo terzo è stata discontinua e poco efficace. Poco convinta. Ne hanno così approfittato i leventinesi, che, al 45', hanno visto festeggiare anche Pestoni per il definitivo 0-5.
I tre punti conquistati hanno permesso all'Ambrì di prendersi il quinto posto nella graduatoria e di arrivare in totale fiducia alla sfida interna di domani contro il Ginevra.
KLOTEN-AMBRÌ 0-5 (0-2, 0-2, 0-1)
Reti: 5’34” De Luca (Järventie) 0-1; 8’27” Schnarr (Järventie) 0-2; 20’49” Järventie (Schnarr) 0-3; 24’53” Järventie (De Luca) 0-4; 44’25” Pestoni (Joly) 0-5.
KLOTEN: Berra; Lindroth, Sidler; Delémont, Johansson; Wolf, Profico; Rupli; Meyer, Ruotsalainen, Puhakka; Luoto, Ramel, Aberg; Keller, Derungs, Liniger; Weibel, Schäppi, Meier; Badrutt.
AMBRÌ: P.Wüthrich; Pezzullo, D.Wüthrich; Worge, Heed; I.Dotti, Bachmann; Z.Dotti; Järventie, Schnarr, De Luca; Pestoni, Kodytek, Joly; Müller, Heim, Muggli; L.Landry, M.Landry, Borradori; Bosson.
Penalità: Kloten 3x2', Ambrì 2x2'.
Note: SWISS Arena, 4'961 spettatori. Arbitri: Dipietro, Wedin, Obwegeser, Hanning.
|PL
|Punti
|W
|L
|GF
|GA
|GD
|FORM
|1
|Zurigo
|11
|30
|11
|0
|48
|27
|21
|2
|Ginevra
|12
|24
|8
|4
|37
|31
|6
|3
|Langnau
|12
|19
|6
|6
|43
|38
|5
|4
|Ajoie
|13
|19
|7
|6
|43
|46
|-3
|5
|Ambrì
|11
|18
|6
|5
|31
|32
|-1
|6
|Friborgo
|11
|18
|6
|5
|38
|29
|9
|7
|Lausanne HC
|13
|18
|6
|7
|42
|44
|-2
|8
|Berna
|10
|17
|5
|5
|30
|28
|2
|9
|Davos
|12
|16
|5
|7
|30
|33
|-3
|10
|Lugano
|11
|15
|5
|6
|38
|36
|2
|11
|Zugo
|7
|13
|4
|3
|25
|15
|10
|12
|SC Rapperswil-Jona Lakers
|12
|11
|4
|8
|31
|48
|-17
|13
|Bienne
|11
|10
|3
|8
|33
|40
|-7
|14
|EHC Kloten
|12
|9
|3
|9
|23
|45
|-22