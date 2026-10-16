Vittoria per Roberto e Simone Barin a Monza
Terza vittoria stagionale per la coppia ticinese, ottenuta nel quinto round di campionato
Terza vittoria stagionale per la coppia ticinese, ottenuta nel quinto round di campionato
MONZA - Nel weekend scorso si è disputato il quinto round nel tempio della velocità, valido per il Campionato Italiano Velocità in Circuito Auto Storiche. Per l’occasione, sul circuito di Monza, sono stati inseriti tutti e quattro i raggruppamenti, formando uno schieramento di 58 vetture.
Per il round brianzolo, Roberto e Simone Barin si sono divisi una Porsche 944 Turbo del 1987 iscritta nella categoria J2-B, allestita durante la pausa estiva e ancora in fase di sviluppo. Il fine settimana è partito venerdì con due sessioni di prove libere, fondamentali per trovare l’assetto ottimale, familiarizzando con la nuova vettura e con il circuito. Durante l’unica sessione di qualificazione disponibile, Roberto e Simone sono riusciti a qualificarsi settimi assoluti su diciotto del quarto raggruppamento e primi di classe J2-B. Domenica pomeriggio alle 16.10 il via alla gara di durata da 60 minuti con sosta obbligatoria di cambio pilota.
Simone, al volante per il primo stint, grazie a una guida accorta nei primi giri è riuscito a portarsi fino al quarto posto assoluto. Una toccata con un altro concorrente in prima variante, per fortuna senza conseguenze, lo ha tuttavia costretto ad anticipare di qualche minuto il cambio pilota.
È stato quindi il turno di Roberto, che con esperienza ha saputo gestire in modo impeccabile i doppiati, stando fuori dai guai, mantenendo la posizione fino al traguardo. Grazie alla terza vittoria stagionale, il duo padre-figlio di Morbio Inferiore ha consolidato la prima posizione in campionato di classe J2-B. Ultimi due appuntamenti in programma, sul circuito di Misano Adriatico (07-08 novembre) e la 300 km di Vallelunga (21-22 novembre).