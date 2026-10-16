Vittoria per Roberto e Simone Barin a Monza

Per il round brianzolo, Roberto e Simone Barin si sono divisi una Porsche 944 Turbo del 1987 iscritta nella categoria J2-B, allestita durante la pausa estiva e ancora in fase di sviluppo. Il fine settimana è partito venerdì con due sessioni di prove libere, fondamentali per trovare l’assetto ottimale, familiarizzando con la nuova vettura e con il circuito. Durante l’unica sessione di qualificazione disponibile, Roberto e Simone sono riusciti a qualificarsi settimi assoluti su diciotto del quarto raggruppamento e primi di classe J2-B. Domenica pomeriggio alle 16.10 il via alla gara di durata da 60 minuti con sosta obbligatoria di cambio pilota.