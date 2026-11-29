KILLINGTON - La regina è tornata. Ed è già là davanti. Al suo primo slalom stagionale, sulle nevi di casa a Killington, dove tra i paletti stretti ha trionfato sei volte nelle ultime otto gare, Mikaela Shiffrin ha firmato il miglior tempo della prima manche in 50"50. La statunitense aveva scelto di saltare gli appuntamenti di Gurgl e Levi.