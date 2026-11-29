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Il ritorno della Regina
Nella prima manche dello slalom di Killington Mikaela Shiffrin è davanti a tutte. Camille Rast è terza.
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Il ritorno della Regina
Nella prima manche dello slalom di Killington Mikaela Shiffrin è davanti a tutte. Camille Rast è terza.
KILLINGTON - La regina è tornata. Ed è già là davanti. Al suo primo slalom stagionale, sulle nevi di casa a Killington, dove tra i paletti stretti ha trionfato sei volte nelle ultime otto gare, Mikaela Shiffrin ha firmato il miglior tempo della prima manche in 50"50. La statunitense aveva scelto di saltare gli appuntamenti di Gurgl e Levi.
A tallonarla sono l'austriaca Katharina Truppe, la nostra Camille Rast e l'albanese Lara Colturi, staccate rispettivamente di 17, 18 e 27 centesimi. Sfiora invece il secondo il ritardo della svedese Anna Swenn Larsson, quinta. Più attardata Wendy Holdener, decima a 1"66 dalla vetta. Tra le prime trenta figurano anche altre due rossocrociate: Eliane Christen (+2"89) e Aline Hoepli (+3"08).
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