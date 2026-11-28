Inter e Lazio non sbagliano
I nerazzurri hanno piegato 4-0 il Genoa, mentre i biancocelesti si sono imposti 2-1 a Torino
I nerazzurri hanno piegato 4-0 il Genoa, mentre i biancocelesti si sono imposti 2-1 a Torino
|49
|Ivan Provedel
|31
|Yann Aurel Bisseck
|25
|Manuel Akanji
|30
|Carlos Augusto 59'
|17
|Andy Diouf
|23
|Nicolo Barella 58'
|8
|Petar Sucic
|21
|Curtis Jones
|32
|Federico Dimarco 83'
|9
|Marcus Thuram 83'
|10
|Lautaro Martinez 59'
|40
|Alain Taho
|28
|Benjamin Pavard
|5
|Aleksandar Stankovic
|7
|Piotr Zielinski 58'
|12
|Raffaele Di Gennaro
|94
|Francesco Pio Esposito 59'
|99
|Djed Spence
|6
|John Stones 59'
|11
|Luis Henrique Tomaz de Lima 83'
|22
|Henrikh Mkhitaryan
|53
|Matteo Lavelli 83'
|46
|Leonardo Bovio
|Justin Bijlow
|1
|Alessandro Marcandalli
|27
|Sebastian Otoa
|34
|Johan Vasquez
|22
|Kingsley Ehizibue
|3
|Samuel Wiafe
|71
|57' Hamed Traore
|25
|66' Mario Mitaj
|2
|56' Junior Messias
|10
|82' Mikael Ellertsson
|77
|66' Milutin Osmajic
|18
MILANO - Inter e Lazio non hanno sbagliato: i nerazzurri hanno battuto 4-0 il Genoa a San Siro, mentre i biancocelesti si sono imposti per 2-1 sul Torino in trasferta. In attesa della Roma, in campo domani contro il Monza, l'Inter è salita al secondo posto, a tre punti dalla squadra di Gattuso.
La squadra di Chivu ha piegato i liguri grazie a un primo tempo "esagerato", nel quale sono andati a segno Lautaro, Thuram e Sucic (su rigore). Nella ripresa è stato ancora Thuram a fissare il punteggio sul 4-0.
La Lazio ha invece costruito il suo successo grazie alle reti di Provstgaard e Isaksen nel primo tempo. A nulla è valso il gol di Adams nella ripresa.
Nel match delle 15 si è scatenato l'attaccante slovacco Bobcek, autore della tripletta con cui il Frosinone ha battuto 3-0 il Parma.
|PL
|Punti
|W
|D
|L
|GF
|GA
|GD
|FORM
|1
|Lazio
|13
|35
|11
|2
|0
|30
|10
|20
|2
|Inter
|13
|32
|10
|2
|1
|36
|17
|19
|3
|Roma
|12
|30
|9
|3
|0
|36
|11
|25
|4
|Milan
|12
|27
|8
|3
|1
|28
|14
|14
|5
|Como
|12
|26
|8
|2
|2
|20
|10
|10
|6
|Frosinone
|13
|23
|7
|2
|4
|28
|20
|8
|7
|Juventus
|12
|21
|6
|3
|3
|19
|12
|7
|8
|Bologna
|13
|19
|5
|4
|4
|17
|15
|2
|9
|Napoli
|12
|18
|5
|3
|4
|19
|14
|5
|10
|Genoa
|13
|16
|5
|1
|7
|13
|20
|-7
|11
|Cagliari
|12
|16
|5
|1
|6
|10
|17
|-7
|12
|Atalanta
|12
|15
|4
|3
|5
|21
|24
|-3
|13
|Torino
|13
|14
|4
|2
|7
|16
|20
|-4
|14
|Monza
|12
|10
|3
|1
|8
|20
|25
|-5
|15
|Lecce
|12
|10
|3
|1
|8
|12
|25
|-13
|16
|Fiorentina
|12
|9
|2
|3
|7
|17
|28
|-11
|17
|Sassuolo
|12
|8
|2
|2
|8
|16
|31
|-15
|18
|Parma
|13
|8
|2
|2
|9
|10
|25
|-15
|19
|Venezia
|13
|7
|2
|1
|10
|8
|25
|-17
|20
|Udinese
|12
|6
|1
|3
|8
|13
|26
|-13