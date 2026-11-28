MILANO - Inter e Lazio non hanno sbagliato: i nerazzurri hanno battuto 4-0 il Genoa a San Siro, mentre i biancocelesti si sono imposti per 2-1 sul Torino in trasferta. In attesa della Roma, in campo domani contro il Monza, l'Inter è salita al secondo posto, a tre punti dalla squadra di Gattuso.