Le due McLaren di Lando Norris e Oscar Piastri si sono invece aggiudicati la seconda fila, mentre le Red Bull hanno conquistato la terza, con Isack Hadjar davanti a Max Verstappen. Ferrari e Racing Bulls si sono spartite la quarta e la quinta fila: Charles Leclerc ha ottenuto il settimo tempo davanti al 19enne Arvid Lindblad, mentre Lewis Hamilton si è piazzato nono, davanti a Liam Lawson.