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La penultima pole stagionale è di Russell
Prima fila tutta Mercedes, seconda tutta McLaren e terza tutta Red Bull
IMAGO / PsnewZ
La penultima pole stagionale è di Russell
Prima fila tutta Mercedes, seconda tutta McLaren e terza tutta Red Bull
DOHA - George Russell ha conquistato la pole position a Losail con il tempo di un 1'21'' 695. Il pilota britannico ha preceduto di 128 millesimi il compagno di squadra e già campione del mondo Kimi Antonelli, assicurando alla Mercedes l'intera prima fila.
Le due McLaren di Lando Norris e Oscar Piastri si sono invece aggiudicati la seconda fila, mentre le Red Bull hanno conquistato la terza, con Isack Hadjar davanti a Max Verstappen. Ferrari e Racing Bulls si sono spartite la quarta e la quinta fila: Charles Leclerc ha ottenuto il settimo tempo davanti al 19enne Arvid Lindblad, mentre Lewis Hamilton si è piazzato nono, davanti a Liam Lawson.
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