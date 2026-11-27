Hanno firmato un primo tempo dignitoso nel quale, nonostante qualche difficoltà, hanno saputo trovare due volte il vantaggio con Sanford e (dopo il pari di Etter) con Shore, e hanno cominciato con il giusto piglio pure il secondo terzo. Lì la nuova rete dell’ottimo (e solissimo) Shore ha dato l’impressione di una serata “buona” ai tifosi presenti alla Cornèr Arena. Impressione evaporata in un attimo. Calata l’intensità e dimostratisi - una volta ancora - mediocri in difesa (Kupari ha dormito), i bianconeri si sono infatti fatti riprendere dai Dragoni, a segno due volte in 26” con Borgström ed Hedlund.

Superata a inizio del terzo tempo una pericolosa inferiorità (fuori Canonica), il Lugano ha “girato” il match al 50’ quando Alatalo, alla fine di 5’ di superiorità (a Glauser per una carica su Timashov), dalla blu ha bucato Galley. Gli ultimi minuti sono stati di passione per i bianconeri (finiti anche in inferiorità per le penalità comminate a Fazzini e ad Alatalo) che però, anche grazie a Schlegel, sono riusciti ad arrivare sani e salvi alla sirena e a operare il sorpasso in classifica proprio ai danni dei Dragoni.