Il Lugano si rialza
Lugano a corrente alternata, ma il Friborgo è battuto.
Lo Zurigo continua a vincere.
Lugano a corrente alternata, ma il Friborgo è battuto.
Lo Zurigo continua a vincere.
LUGANO - Prova generosa e successo pesante per il Lugano, che ha interrotto una striscia di tre sconfitte consecutive piegando 4-3 il Friborgo alla Cornèr Arena.
Particolarmente brutti martedì contro il Bienne, i bianconeri non si sono improvvisamente trasformati in una squadra micidiale. Contro un rivale che, come loro, è sceso in pista tra dubbi e cerotti, hanno come al solito alternato ottimi momenti e buone accelerazioni a errori banali e momenti di blackout. Hanno a lungo saputo controllare gli ospiti per poi, improvvisamente, avere dei passaggi a vuoto dolorosissimi.
Hanno firmato un primo tempo dignitoso nel quale, nonostante qualche difficoltà, hanno saputo trovare due volte il vantaggio con Sanford e (dopo il pari di Etter) con Shore, e hanno cominciato con il giusto piglio pure il secondo terzo. Lì la nuova rete dell’ottimo (e solissimo) Shore ha dato l’impressione di una serata “buona” ai tifosi presenti alla Cornèr Arena. Impressione evaporata in un attimo. Calata l’intensità e dimostratisi - una volta ancora - mediocri in difesa (Kupari ha dormito), i bianconeri si sono infatti fatti riprendere dai Dragoni, a segno due volte in 26” con Borgström ed Hedlund.
Superata a inizio del terzo tempo una pericolosa inferiorità (fuori Canonica), il Lugano ha “girato” il match al 50’ quando Alatalo, alla fine di 5’ di superiorità (a Glauser per una carica su Timashov), dalla blu ha bucato Galley. Gli ultimi minuti sono stati di passione per i bianconeri (finiti anche in inferiorità per le penalità comminate a Fazzini e ad Alatalo) che però, anche grazie a Schlegel, sono riusciti ad arrivare sani e salvi alla sirena e a operare il sorpasso in classifica proprio ai danni dei Dragoni.
Tra le mura amiche, nel venerdì di campionato, hanno fatto festa pure Langnau e Losanna, che non hanno lasciato scampo rispettivamente a Ginevra e Berna. I Tigers si sono imposti 3-1; i Leoni vodesi 4-2 (con doppietta di Czarnik). Un successo in trasferta (il 22esimo in campionato su 24 partite) l’ha invece colto lo Zurigo, che l’ha spuntata 5-4 - ai rigori - in quel di Rapperswil.
LUGANO-FRIBORGO 4-3 (2-1, 1-2, 1-0)
Reti: 12’40” Sanford (Timashov) 1-0; 16’52” Etter 1-1; 19’32” Shore (Morini) 2-1; 26’43” Shore (Alatalo) 3-1; 36’00” Borgström 3-2; 36’26” Hedlund (Dorthe) 3-3; 49’28” Alatalo 4-3.
LUGANO: Schlegel; Dahlström, Aebischer; Müller, Alatalo; B.Zanetti, E.Togni; Cjunskis; Lycksell, Shore, M.Zanetti; Canonica, Sanford, Fazzini; Timashov, Kupari, Henry; A.Peltonen, Morini, Besanidis; D.Togni.
FRIBORGO: Galley; Kapla, Glause; Johnson, Worge; Streule, Seiler; Jecker; Reber, Borgström, Nicolet; Rathgeb, Schmid, Bertschy; Richard, Taibel, Cecekovas; Hedlund, Dorthe, Etter.
Penalità: Lugano 5x2'; Friborgo 5x2'+5'.
Note: Cornèr Arena, 5’931 spettatori. Arbitri: Borga, Ströbel, Nater, Bürgy.
|PL
|Punti
|W
|L
|GF
|GA
|GD
|FORM
|1
|Zurigo
|24
|59
|21
|2
|99
|53
|46
|2
|Berna
|24
|45
|15
|9
|77
|67
|10
|3
|Zugo
|20
|44
|14
|6
|73
|41
|32
|4
|Ambrì
|24
|41
|14
|10
|76
|70
|6
|5
|Langnau
|25
|41
|13
|12
|87
|72
|15
|6
|Ginevra
|25
|39
|13
|12
|65
|79
|-14
|7
|Ajoie
|25
|35
|13
|12
|75
|80
|-5
|8
|Lausanne HC
|25
|33
|12
|13
|73
|86
|-13
|9
|Lugano
|25
|32
|10
|15
|74
|82
|-8
|10
|Friborgo
|25
|31
|10
|15
|71
|66
|5
|11
|Bienne
|23
|28
|8
|15
|76
|85
|-9
|12
|Davos
|23
|27
|9
|14
|56
|69
|-13
|13
|SC Rapperswil-Jona Lakers
|25
|27
|8
|16
|67
|87
|-20
|14
|EHC Kloten
|25
|24
|8
|17
|58
|90
|-32