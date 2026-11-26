Le autorità comunali si sono inoltre dette pronte a offrire il proprio sostegno, «con discrezione e sensibilità, nel rispetto dei tempi di chi sta vivendo questo dolore».

In segno di lutto, le bandiere esposte presso la Casa comunale sono già state poste a mezz'asta. Questa sera, giovedì 26 novembre, a partire dalle 17, tutta la popolazione è invitata ad accendere una candela in memoria del 14enne e come gesto simbolico di vicinanza alla famiglia. L'iniziativa accompagnerà idealmente la veglia di preghiera organizzata dai conoscenti del giovane, prevista alle 18 nella chiesa di San Carlo.