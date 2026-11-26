Biasca in lutto per la morte del 14enne: bandiere a mezz'asta e un minuto di silenzio
Comunità e istituzioni si stringono attorno alla famiglia del giovane con gesti simbolici e momenti di raccoglimento.
Comunità e istituzioni si stringono attorno alla famiglia del giovane con gesti simbolici e momenti di raccoglimento.
BIASCA - Le bandiere a mezz'asta, una candela accesa in ricordo del ragazzo e un minuto di silenzio. Sono le iniziative promosse dal Municipio di Biasca per ricordare il 14enne deceduto in seguito al grave incidente della circolazione avvenuto nella tarda serata di sabato 21 novembre.
La scomparsa del giovane biaschese ha profondamente scosso l'intera comunità. L'Esecutivo, facendosi interprete anche dei sentimenti del Consiglio comunale, dell'Amministrazione e di tutta la cittadinanza, ha espresso il proprio cordoglio e la propria vicinanza alla famiglia, ai conoscenti, agli amici e ai compagni di scuola del ragazzo.
Le autorità comunali si sono inoltre dette pronte a offrire il proprio sostegno, «con discrezione e sensibilità, nel rispetto dei tempi di chi sta vivendo questo dolore».
In segno di lutto, le bandiere esposte presso la Casa comunale sono già state poste a mezz'asta. Questa sera, giovedì 26 novembre, a partire dalle 17, tutta la popolazione è invitata ad accendere una candela in memoria del 14enne e come gesto simbolico di vicinanza alla famiglia. L'iniziativa accompagnerà idealmente la veglia di preghiera organizzata dai conoscenti del giovane, prevista alle 18 nella chiesa di San Carlo.
Domani, venerdì 27 novembre, alle 12, sarà invece osservato un minuto di silenzio in memoria del ragazzo. Il Municipio invita tutta la cittadinanza a unirsi a questo momento di raccoglimento.