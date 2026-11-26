Una dichiarazione d'intenti senza fatti è, per i firmatari, «palesemente insufficiente». E il coinvolgimento delle istituzioni cantonali non può diventare un alibi per rinviare a tempo indeterminato il confronto con chi ha promosso il referendum e si è detto fin da subito disponibile a costruire una nuova proposta. Disponibilità che, ricordano, è stata espressa pubblicamente anche dalla Task Force Castelli.

Addio a Fortezza

La prima condizione posta dai referendisti è immediata: l'abbandono definitivo della denominazione «Fortezza» e il ritorno al nome di Castelli. Si tratta, scrivono, del punto centrale della contestazione, sul quale la volontà popolare «non ammette deroghe»: il progetto a cui quel nome era legato è stato respinto.