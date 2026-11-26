Dopo il no a Fortezza, il Noce incalza il Municipio: «Risposte entro 10 giorni»
Il Noce chiede dieci giorni di tempo per convocare un primo incontro e via subito il nome «Fortezza». «È tempo di passare agli atti»
BELLINZONA - A due mesi dal no popolare al progetto «Fortezza», il Noce torna alla carica, e con una lettera indirizzata al sindaco e ai municipali, si accusa il Municipio di aver lasciato tutto «in desolante stallo». E chiede risposte concrete entro dieci giorni.
Il 27 settembre la popolazione di Bellinzona ha respinto il progetto di valorizzazione dei Castelli denominato «Fortezza». Un verdetto che i referendisti definiscono «inequivocabile» e «insindacabile». Il 29 ottobre il Municipio aveva comunicato ai promotori del referendum l'intenzione di riprendere il dossier, previo un chiarimento con il Cantone, assicurando loro un coinvolgimento nella nuova fase. Da allora, lamenta Il Noce, nessun seguito: nessuna convocazione, nessuna proposta di incontro, nessuna indicazione su tempi e prospettive.
Una dichiarazione d'intenti senza fatti è, per i firmatari, «palesemente insufficiente». E il coinvolgimento delle istituzioni cantonali non può diventare un alibi per rinviare a tempo indeterminato il confronto con chi ha promosso il referendum e si è detto fin da subito disponibile a costruire una nuova proposta. Disponibilità che, ricordano, è stata espressa pubblicamente anche dalla Task Force Castelli.
Addio a Fortezza
La prima condizione posta dai referendisti è immediata: l'abbandono definitivo della denominazione «Fortezza» e il ritorno al nome di Castelli. Si tratta, scrivono, del punto centrale della contestazione, sul quale la volontà popolare «non ammette deroghe»: il progetto a cui quel nome era legato è stato respinto.
Continuare a usare «Fortezza» nella segnaletica, nella comunicazione pubblica o in qualsiasi documento equivarrebbe, secondo Il Noce, a misconoscere una scelta vincolante di democrazia diretta. Al Municipio viene quindi chiesta una risoluzione esplicita, con la conseguente modifica della segnaletica e della comunicazione istituzionale.
Controllo pubblico, accesso gratuito, trasparenza
Altri punti fermi devono essere fissati «ab initio». I referendisti chiedono il mantenimento di un effettivo controllo pubblico sulla gestione dei Castelli, la tutela dell'accesso gratuito agli spazi oggi liberamente fruibili e la piena trasparenza su costi, responsabilità e previsioni economiche di qualsiasi nuova proposta. Temi che, avvertono, non dovranno essere trattati come osservazioni marginali o affrontati a decisioni già prese.
Soprattutto, Il Noce non accetterà che il progetto bocciato venga semplicemente rielaborato, ritoccato e ripresentato con correttivi minimi. Un nuovo progetto, sostengono i firmatari, deve nascere da un confronto autentico e non dalla ricerca di una formula per recuperare quanto già respinto. Per questo chiedono di essere coinvolti in ogni fase, e non soltanto informati a cose fatte.
Dieci giorni per rispondere
La lettera si chiude con due richieste precise. Il Municipio è invitato a prendere atto formalmente dell'abbandono del nome «Fortezza» e del ripristino di quello di Castelli, con i relativi provvedimenti esecutivi. E a comunicare, entro dieci giorni dal ricevimento della missiva, una proposta concreta per convocare un primo incontro e far ripartire il progetto.
«I referendisti non chiedono altre missive di circostanza», si legge, ma risposte puntuali, impegni verificabili e l'avvio del confronto annunciato dallo stesso Municipio. La valorizzazione dei Castelli, riconoscono, merita un progetto solido ed efficace; proprio per questo non è accettabile che il voto sia seguito da silenzio istituzionale e da rassicurazioni prive di scadenze.