Cadavere nei boschi: è dello svizzero scomparso a ottobre?
Si attende l'esame del Dna per confermare che il corpo sia effettivamente quello del 48enne sparito a Monterotondo Marittimo
MONTEROTONDO MARITTIMO - Macabra scoperta nei boschi di Frassine, località del comune di Monterotondo Marittimo in provincia di Grosseto: alcuni cacciatori, durante una battuta in una zona particolarmente impervia, hanno trovato resti umani in avanzato stato di decomposizione.
L'allarme è scattato immediatamente e sul posto sono intervenuti soccorritori e forze dell'ordine. Il corpo senza vita, si legge sul portale MaremmaOggi, era nascosto dalla vegetazione, tanto che gli stessi cacciatori hanno dovuto aprire un varco nella macchia per permettere ai carabinieri di raggiungere il luogo.
Le condizioni del corpo non hanno però permesso un riconoscimento immediato. La salma è stata messa a disposizione dell'autorità giudiziaria per gli accertamenti che dovranno chiarire l'identità della persona e le circostanze della morte.
Tra le ipotesi al vaglio c'è quella che i resti appartengano al turista svizzero di 48 anni, scomparso il 2 ottobre scorso proprio nella zona di Frassine, dove si trovava in vacanza. L'uomo era stato visto l'ultima volta nei pressi dell'agriturismo in cui soggiornava, dopodiché di lui si era persa ogni traccia. Al momento della scomparsa il 48enne (del quale non è stata divulgata l'identità) indossava una maglietta rosso amaranto, pantaloncini verdi e ciabatte. L'uomo, che non parla né comprende l'italiano e che versava in condizioni di fragilità cognitiva, si era allontanato senza cibo, acqua, effetti personali e nemmeno i farmaci che assumeva abitualmente.
Al momento, però, non ci sono conferme su un possibile collegamento tra la scomparsa e il ritrovamento. Nemmeno gli indumenti hanno fornito indicazioni utili: sono così deteriorati da non consentire neppure un'identificazione sommaria. Gli investigatori valutano anche la distanza tra il luogo del ritrovamento e la struttura ricettiva: circa due chilometri.
Saranno ora gli esami medico-legali e soprattutto le analisi del Dna a stabilire se si tratti davvero del turista scomparso e a fare luce su una vicenda ancora avvolta nel mistero.
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