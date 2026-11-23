Le condizioni del corpo non hanno però permesso un riconoscimento immediato. La salma è stata messa a disposizione dell'autorità giudiziaria per gli accertamenti che dovranno chiarire l'identità della persona e le circostanze della morte.

Tra le ipotesi al vaglio c'è quella che i resti appartengano al turista svizzero di 48 anni, scomparso il 2 ottobre scorso proprio nella zona di Frassine, dove si trovava in vacanza. L'uomo era stato visto l'ultima volta nei pressi dell'agriturismo in cui soggiornava, dopodiché di lui si era persa ogni traccia. Al momento della scomparsa il 48enne (del quale non è stata divulgata l'identità) indossava una maglietta rosso amaranto, pantaloncini verdi e ciabatte. L'uomo, che non parla né comprende l'italiano e che versava in condizioni di fragilità cognitiva, si era allontanato senza cibo, acqua, effetti personali e nemmeno i farmaci che assumeva abitualmente.