Nella stessa chiesa, domenica 10 gennaio alle 17.00, si terrà inoltre un concerto commemorativo e di beneficenza a favore delle vittime, organizzato dalle parrocchie riformate della regione Lavaux. La Chiesa vodese ha ribadito la propria solidarietà alle persone colpite dalla tragedia e a quanti continuano a prendersene cura. Le pastore e i pastori rimangono a disposizione di chi, in occasione dell'anniversario, desidera ricevere sostegno e conforto.

La comunità di Lutry è stata particolarmente segnata dall'incendio scoppiato nella notte di San Silvestro al bar «Le Constellation» di Crans-Montana. Sette membri del locale club di calcio hanno perso la vita, mentre altri cinque sono rimasti gravemente feriti. Il bilancio complessivo della catastrofe è di 41 morti e 115 feriti.