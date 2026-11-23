Crans-Montana, una cerimonia per ricordare le vittime dell'incendio
La Chiesa riformata vodese organizza una commemorazione il 1° gennaio, a un anno dalla tragedia. Previsto anche un concerto di beneficenza.
La Chiesa riformata vodese organizza una commemorazione il 1° gennaio, a un anno dalla tragedia. Previsto anche un concerto di beneficenza.
LUTRY - A un anno dal tragico incendio del bar «Le Constellation» di Crans-Montana, la Chiesa evangelica riformata del Cantone Vaud organizza una cerimonia commemorativa in ricordo delle vittime. L'appuntamento è fissato per il 1° gennaio, dalle 18.00 alle 19.00, nella chiesa riformata di Lutry. La commemorazione sarà aperta a tutti.
L'iniziativa vuole offrire un momento di raccoglimento per ricordare, attraverso il pensiero o la preghiera, le persone che hanno perso la vita nella tragedia e i loro familiari. Come comunicato lunedì dalla Chiesa evangelica riformata vodese, il programma prevede momenti di silenzio, discorsi, gesti simbolici e musica, seguiti da una benedizione conclusiva.
Nella stessa chiesa, domenica 10 gennaio alle 17.00, si terrà inoltre un concerto commemorativo e di beneficenza a favore delle vittime, organizzato dalle parrocchie riformate della regione Lavaux. La Chiesa vodese ha ribadito la propria solidarietà alle persone colpite dalla tragedia e a quanti continuano a prendersene cura. Le pastore e i pastori rimangono a disposizione di chi, in occasione dell'anniversario, desidera ricevere sostegno e conforto.
La comunità di Lutry è stata particolarmente segnata dall'incendio scoppiato nella notte di San Silvestro al bar «Le Constellation» di Crans-Montana. Sette membri del locale club di calcio hanno perso la vita, mentre altri cinque sono rimasti gravemente feriti. Il bilancio complessivo della catastrofe è di 41 morti e 115 feriti.
Cerimonia commemorativa ufficiale a Grône
La commemorazione ufficiale delle vittime si svolgerà il 1° gennaio a Grône, nel Canton Vallese, e non a Crans-Montana. La decisione era stata annunciata a metà ottobre dal governo cantonale vallesano.
Il Comune di Crans-Montana predisporrà comunque due luoghi dedicati al ricordo delle vittime: uno nei pressi del bar distrutto dall'incendio e un secondo in piazza Scandia, nelle vicinanze della cappella Saint-Christophe.