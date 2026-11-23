Nonostante il tempo uggioso, i primi visitatori hanno cominciato a curiosare tra le 400 bancarelle già attorno alle 04.00 del mattino, ha constatato un giornalista dell'agenzia Keystone-ATS. Ad attenderli trecce e corone di cipolle adornate con fiori, ma anche le tradizionali torte e minestre di cipolle, come pure "vin brûlé". Altri stand propongono oggetti di artigianato, souvenir e alimenti di vario genere.

Secondo la leggenda, lo "Zibelemärit" è nato dopo che Berna accordò ai coltivatori friburghesi il diritto di vendere gli ortaggi in città in novembre, per ringraziarli dell'aiuto fornito nello spegnimento del grosso incendio che nel 1405 distrusse il centro urbano, uccidendo un centinaio di persone e mandando in fumo 650 abitazioni. Gli storici credono invece che all'origine del mercato delle cipolle vi sia una consuetudine introdotta nel XIX secolo dai contadini di Vully (FR), che iniziarono a vendere i loro prodotti nella città federale.