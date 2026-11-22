I negoziati sono proseguiti fino a tarda notte di domenica. Wertli e gli altri delegati erano già da 36 ore senza sonno al tavolo delle trattative. L'obiettivo era comunque quello di raggiungere un accordo comune.

Nonostante la battuta d'arresto, Wertli si è detto convinto che l'Accordo di Parigi sul clima continui ad avere effetto. «Sappiamo anche che l'Accordo di Parigi funziona», ha detto. Più di 160 Stati hanno presentato i loro obiettivi climatici nazionali e li stanno attuando.