Accordo sul clima mancato: «La Svizzera è delusa»
L’ambasciatore Wertli ribadisce il valore dell’Accordo di Parigi nonostante lo stallo delle trattative sulla Cop31.
L’ambasciatore Wertli ribadisce il valore dell’Accordo di Parigi nonostante lo stallo delle trattative sulla Cop31.
ANTALYA - La Svizzera si mostra delusa per il fallimento di una dichiarazione finale congiunta alla conferenza sul clima delle Nazioni Unite COP31 ad Antalya. «Sarebbe stato un segnale forte e positivo per una più incisiva attuazione delle misure climatiche», ha dichiarato l'ambasciatore per l'ambiente Felix Wertli.
La dichiarazione finale è fallita nel pomeriggio di domenica, dopo che numerosi Paesi, tra cui la Svizzera, avevano rifiutato il sostegno alla bozza presentata.
La Svizzera ha giustamente deciso di non sostenere la bozza, poiché mancavano elementi centrali, ha affermato Wertli, che guida la delegazione svizzera ai negoziati, domenica in una dichiarazione ai media. «Eravamo in una grande coalizione con molti Paesi di tutte le regioni del mondo che hanno detto: qui manca troppo, non vogliamo sostenere questo testo».
I negoziati sono proseguiti fino a tarda notte di domenica. Wertli e gli altri delegati erano già da 36 ore senza sonno al tavolo delle trattative. L'obiettivo era comunque quello di raggiungere un accordo comune.
Nonostante la battuta d'arresto, Wertli si è detto convinto che l'Accordo di Parigi sul clima continui ad avere effetto. «Sappiamo anche che l'Accordo di Parigi funziona», ha detto. Più di 160 Stati hanno presentato i loro obiettivi climatici nazionali e li stanno attuando.
Critiche anche dal WWF
Anche il WWF Svizzera ha criticato la stagnazione nella lotta contro il cambiamento climatico, pur accogliendo con favore la decisione di non approvare l'ultima bozza della dichiarazione finale. «È stata una decisione difficile, ma giustificata, lasciare che l'ultima dichiarazione finale sul tavolo fallisse», ha affermato Thomas Häusler, esperto di clima del WWF Svizzera e membro della delegazione elvetica ai negoziati, citato domenica in un comunicato dell'organizzazione ambientalista.
Secondo il WWF, il testo avrebbe inviato un segnale devastante, poiché non conteneva alcun riferimento all'urgente necessità di abbandonare petrolio, gas e carbone, né prevedeva misure sufficienti per contrastare il superamento della soglia di riscaldamento di 1,5 gradi.
La COP31 avrebbe dovuto imprimere un nuovo slancio alla lotta contro il cambiamento climatico. Invece, sottolinea l'organizzazione, i Paesi non sono riusciti a trovare un accordo e la conferenza si è protratta oltre i tempi previsti. Una situazione che il WWF considera un segnale devastante per la politica climatica internazionale.
L'organizzazione ricorda tuttavia che la transizione energetica è già in corso e che esistono soluzioni concrete. Restano inoltre valide le importanti decisioni adottate nelle precedenti conferenze sul clima. Per questo, secondo il WWF, i Paesi intenzionati a dare il buon esempio devono ora agire con ancora maggiore determinazione. Un appello che riguarda anche la Svizzera.
Il WWF richiama in particolare le dichiarazioni del consigliere federale Albert Rösti, che alla COP31 ha sostenuto che la Confederazione dispone già di una tabella di marcia per la politica climatica. Per l'organizzazione ambientalista, tuttavia, una vera tabella di marcia non può limitarsi a una raccolta di leggi: deve indicare concretamente come ridurre fino ad azzerare il consumo di benzina, diesel, olio da riscaldamento e gas naturale.
La responsabilità della Svizzera, sottolinea infine il WWF, non si esaurisce con le emissioni prodotte sul territorio nazionale. Occorre considerare anche quelle generate all'estero attraverso le attività della piazza economica e finanziaria internazionale elvetica.