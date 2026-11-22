«La Svizzera è un paradiso»: così gli influencer "attirano" i migranti
Video su TikTok e Instagram mostrano stipendi elevati e opportunità di vita nella Confederazione. Gli esperti avvertono: «Rischio di false speranze».
ZURIGO - I social network stanno assumendo un ruolo sempre più importante nei flussi migratori verso la Svizzera. Su piattaforme come TikTok e Instagram, diversi influencer pubblicano video e consigli rivolti soprattutto ai giovani provenienti da Paesi come Algeria, Marocco e Siria. Nei loro contenuti, la Confederazione viene presentata come una destinazione particolarmente allettante, grazie agli stipendi elevati e alle buone condizioni di vita. A riferirlo è oggi la NZZ am Sonntag.
«La Svizzera? Un paradiso»
Tra i protagonisti di questo fenomeno figura "Lucky Suisse", un cittadino algerino residente nella Svizzera romanda, seguito da circa 24'000 utenti. Nei suoi video descrive la Svizzera come un vero e proprio paradiso, mettendo in risalto soprattutto le opportunità economiche offerte dal Paese.
Le storie di successo (e le false speranze)
Un altro influencer molto seguito è Mazin Alasaad, cittadino siriano arrivato in Svizzera nel 2014, che oggi lavora come consulente per i migranti e conta oltre 200'000 follower su TikTok. Nei suoi video racconta storie di successo legate all'ottenimento dei permessi di soggiorno. Contenuti che, secondo alcuni specialisti, rischiano però di alimentare false speranze tra le persone intenzionate a emigrare. Sul suo conto sono inoltre emersi interrogativi riguardo a possibili legami religiosi e a un'eventuale attività di proselitismo islamico. Alasaad ha respinto le accuse, assicurando di non svolgere propaganda religiosa e di informare correttamente i propri clienti sulle opportunità e sui rischi della migrazione.
Migrazioni e influencer
«Gli influencer svolgono un ruolo estremamente importante nel fenomeno migratorio», spiega alla NZZ am Sonntag Beat Stauffer, esperto del Maghreb. Secondo lo specialista, rappresentano un «fattore di attrazione fondamentale», capace di spingere numerosi giovani uomini provenienti dal Nord Africa a intraprendere il viaggio verso la Confederazione.
Un ruolo «discutibile»
Stauffer ha inoltre osservato un cambiamento nelle strategie di comunicazione adottate da questi influencer. In passato, sostiene, alcuni pubblicizzavano apertamente forme di assistenza alla migrazione illegale. Oggi, per timore delle autorità, si muoverebbero con maggiore discrezione, preferendo parlare di visti turistici o possibilità di tirocinio in Svizzera. L'esperto ritiene tuttavia che molti continuino a svolgere un «ruolo discutibile»: si presenterebbero come consulenti in grado di risolvere i problemi dei migranti, mentre rimangono sospetti su possibili tentativi di influenza religiosa o interessi economici legati alla loro attività.