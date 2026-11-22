Le storie di successo (e le false speranze)

Un altro influencer molto seguito è Mazin Alasaad, cittadino siriano arrivato in Svizzera nel 2014, che oggi lavora come consulente per i migranti e conta oltre 200'000 follower su TikTok. Nei suoi video racconta storie di successo legate all'ottenimento dei permessi di soggiorno. Contenuti che, secondo alcuni specialisti, rischiano però di alimentare false speranze tra le persone intenzionate a emigrare. Sul suo conto sono inoltre emersi interrogativi riguardo a possibili legami religiosi e a un'eventuale attività di proselitismo islamico. Alasaad ha respinto le accuse, assicurando di non svolgere propaganda religiosa e di informare correttamente i propri clienti sulle opportunità e sui rischi della migrazione.

Migrazioni e influencer

«Gli influencer svolgono un ruolo estremamente importante nel fenomeno migratorio», spiega alla NZZ am Sonntag Beat Stauffer, esperto del Maghreb. Secondo lo specialista, rappresentano un «fattore di attrazione fondamentale», capace di spingere numerosi giovani uomini provenienti dal Nord Africa a intraprendere il viaggio verso la Confederazione.