Esplode l’emergenza crack, violenza e dipendenze fuori controllo
Spunta la proposta della cocaina farmaceutica: un progetto pilota che cerca di rispondere a una crisi che esaspera residenti e istituzioni.
GINEVRA - È una delle città più ricche della Svizzera, quella dove la criminalità ha le cifre più alte, e ora Ginevra è confrontata con un preoccupante problema di droga non facile da risolvere. Scenario del fenomeno è quello attorno alla stazione di Ginevra dove si è venuta a creare una situazione sempre più difficile da gestire. Il consumo di crack, la variante fumabile della cocaina, ha cambiato profondamente la situazione: aumentano le aggressioni, mentre le strutture di assistenza faticano a rispondere ai bisogni delle persone con le dipendenze più gravi.
Una fotografia della situazione attuale emerge da un rapporto pubblicato giovedì dalla Corte dei conti del Canton Ginevra, che ha esaminato l'attività dell'associazione Première ligne, responsabile del centro di accoglienza e consumo controllato «Quai 9», vicino alla stazione di Cornavin.
Per affrontare la crisi, i finanziamenti cantonali all'associazione sono passati da 2,7 milioni di franchi nel 2021 a 8 milioni nel 2025. Eppure la situazione rimane critica.
Un piccolo gruppo concentra l'80% degli accessi
Nel 2025 il «Quai 9» ha registrato circa 74'000 accessi, il 36% in più rispetto al precedente record del 2016. L'aumento potrebbe essere legato anche all'apertura, nell'estate del 2025, di una sala dedicata ai consumatori di crack. Ma dietro questi numeri si nasconde una realtà particolare: dei 660 utenti registrati nel 2025, appena 131 persone con gravi problemi di dipendenza hanno effettuato l'80% degli accessi. Dieci frequentatori abituali rappresentano quasi un quinto delle visite, mentre 43 utenti ne concentrano la metà. Secondo Daniele Zullino, psichiatra e responsabile del servizio di medicina delle dipendenze degli Ospedali universitari di Ginevra, nella città si contano tra le 300 e le 400 persone dipendenti dal crack.
Violenza e aggressioni, la situazione peggiora
Il passaggio dall'eroina al crack ha modificato anche il clima attorno alla stazione. A differenza dell'eroina, che ha effetti prevalentemente sedativi, il crack può provocare nervosismo e comportamenti aggressivi. Nel maggio del 2023 una violenta lite tra consumatori ha costretto il «Quai 9» a chiudere la sala di consumo per una settimana. Da allora è stato vietato fumare crack nella struttura, fino all'apertura di uno spazio dedicato nell'estate del 2025. «Durante l'estate, la scena della droga a Ginevra era estremamente rumorosa, frenetica e violenta», racconta Zullino. In inverno la situazione tende a calmarsi, anche perché i consumatori si spostano in luoghi chiusi, come parcheggi sotterranei e lavanderie a gettoni. Lo psichiatra segnala anche una crescente aggressività tra gli spacciatori, con conseguenze sulle strutture sanitarie. «È già successo che degli spacciatori si introducessero nel perimetro e persino nei locali della clinica psichiatrica», spiega.
Per la prima volta dall'introduzione del programma di somministrazione controllata di eroina, è stato quindi necessario ricorrere a un servizio di sicurezza privato, affidato a Securitas.
Lo spaccio per strada e le tensioni con i residenti
A complicare la situazione contribuisce anche la gestione del piccolo spaccio tra consumatori. A differenza di Zurigo, dove la polizia tollera il cosiddetto «microdeal» in determinati punti di ritrovo, a Ginevra il commercio di droga non è consentito davanti alla sala di consumo. Le compravendite avvengono quindi sulla strada, alimentando le tensioni con i residenti. La concentrazione delle attività legate alla droga attorno alla stazione di Cornavin rende inoltre il fenomeno particolarmente visibile. Le preoccupazioni degli abitanti pesano anche sul futuro del «Quai 9». A causa dell'ampliamento previsto della stazione, il centro dovrà trasferirsi entro il 2030 nella vicina Rue de Montbrillant. Il progetto ha già provocato proteste e una petizione contraria.
Un progetto pilota: cocaina farmaceutica su prescrizione
Per affrontare la crisi, Ginevra prepara anche una nuova risposta medica. Un progetto pilota diretto da Daniele Zullino prevede la possibilità di somministrare cocaina farmaceutica su prescrizione alle persone con una grave dipendenza dal crack. Il modello si ispira ai programmi terapeutici di somministrazione controllata di eroina. L'obiettivo è offrire una risposta a lungo termine a una crisi che continua a mettere sotto pressione i servizi sociosanitari e la convivenza nei quartieri attorno alla stazione.