Violenza e aggressioni, la situazione peggiora

Il passaggio dall'eroina al crack ha modificato anche il clima attorno alla stazione. A differenza dell'eroina, che ha effetti prevalentemente sedativi, il crack può provocare nervosismo e comportamenti aggressivi. Nel maggio del 2023 una violenta lite tra consumatori ha costretto il «Quai 9» a chiudere la sala di consumo per una settimana. Da allora è stato vietato fumare crack nella struttura, fino all'apertura di uno spazio dedicato nell'estate del 2025. «Durante l'estate, la scena della droga a Ginevra era estremamente rumorosa, frenetica e violenta», racconta Zullino. In inverno la situazione tende a calmarsi, anche perché i consumatori si spostano in luoghi chiusi, come parcheggi sotterranei e lavanderie a gettoni. Lo psichiatra segnala anche una crescente aggressività tra gli spacciatori, con conseguenze sulle strutture sanitarie. «È già successo che degli spacciatori si introducessero nel perimetro e persino nei locali della clinica psichiatrica», spiega.