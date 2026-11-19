Dai Metallica a Skibidi Toilet

Soprattutto i gruppi rock e metal hanno lasciato il segno nella scelta delle password. Combinazioni come "metallica" o "Slayer007" richiamano la musica degli anni Ottanta e Novanta. Anche i grandi classici del cinema trovano spazio nelle credenziali di accesso, con esempi come "corleone13" o "Rambo017". Negli anni Duemila, invece, sono stati gli anime e i videogiochi a influenzare le scelte degli utenti: "sasuke", "Narutofoda2", "Bleach15", "kingdomhearts3" e "Windwaker1" ne sono alcuni esempi.