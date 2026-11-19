Queste sono le password più utilizzate in Svizzera: c'è anche la tua?
Al primo posto troviamo "feurio", seguita da "123456". Molte delle combinazioni più diffuse sono facili da decifrare.
ZURIGO - Quanto sono sicure le password che utilizzi ogni giorno per accedere ai tuoi account online? A cercare una risposta sono stati NordPass, società specializzata nella gestione delle password, e il fornitore di servizi di cybersicurezza NordLayer. Per l'ottava edizione del loro studio annuale sono state analizzate le 200 password più diffuse al mondo, in 44 Paesi. Oltre alla classifica globale, la ricerca presenta anche le 20 password più utilizzate in Svizzera.
Lo studio conferma non soltanto la persistente popolarità delle semplici sequenze numeriche e delle parole più comuni, ma anche la loro diffusione a livello internazionale. Nel mondo, "123456" continua a occupare il primo posto, seguita da "admin" e "12345678".
Dall'analisi emerge inoltre quanto la cultura pop influenzi la scelta delle password: gruppi musicali, film, videogiochi, stelle dello sport e fenomeni virali di Internet compaiono frequentemente nelle credenziali di accesso. Quello che dovrebbe essere un espediente per ricordare facilmente una password si trasforma però spesso in un rischio per la sicurezza, perché molte di queste combinazioni sono facilmente prevedibili da parte dei criminali informatici.
In Svizzera "feurio" batte "123456"
La classifica delle 20 password più utilizzate in Svizzera comprende soprattutto combinazioni semplici e, di conseguenza, poco sicure. Dopo "feurio" e "123456" troviamo scelte altrettanto elementari, come "tretre33", "admin" e "reggae1928".
A livello mondiale, le prime posizioni della classifica sono rimaste pressoché invariate rispetto all'anno precedente. Nonostante i crescenti avvertimenti sui rischi informatici, molti utenti continuano a utilizzare credenziali di accesso che possono essere facilmente indovinate o decifrate attraverso strumenti automatizzati.
Dai Metallica a Skibidi Toilet
Soprattutto i gruppi rock e metal hanno lasciato il segno nella scelta delle password. Combinazioni come "metallica" o "Slayer007" richiamano la musica degli anni Ottanta e Novanta. Anche i grandi classici del cinema trovano spazio nelle credenziali di accesso, con esempi come "corleone13" o "Rambo017". Negli anni Duemila, invece, sono stati gli anime e i videogiochi a influenzare le scelte degli utenti: "sasuke", "Narutofoda2", "Bleach15", "kingdomhearts3" e "Windwaker1" ne sono alcuni esempi.
Negli anni Dieci si sono aggiunti i videogiochi più popolari e i social network. Password come "Minecraft", "Templerun303", "insta123" e "telegram" sono rappresentative di questo periodo.
Anche le stelle dello sport vengono spesso utilizzate come riferimento per creare combinazioni facili da ricordare: secondo lo studio, "Lewandowski1234!", "neymar10" e "Lebron0319" figurano tra le password più diffuse a livello mondiale.
Gli esempi più recenti mostrano quanto rapidamente la cultura di Internet si rifletta nelle credenziali di accesso. Password come "skibiditoilet", "squidgamethebest" e "roblox.com1" rimandano a fenomeni virali, serie televisive e videogiochi degli anni Venti. Persino la pandemia ha lasciato il segno: tra le combinazioni individuate compaiono infatti anche "Covid@19" e "corona2020".
Il problema è che ciò che appare familiare e personale può rivelarsi particolarmente utile ai criminali informatici. Chi parla pubblicamente del proprio gruppo musicale preferito, della squadra del cuore, di un videogioco o di una serie televisiva potrebbe fornire involontariamente indizi utili per tentativi mirati di individuare la propria password. Una combinazione che unisce il nome di un artista preferito all'anno di nascita non rappresenta una misura di sicurezza complessa, ma uno schema ben noto e facilmente decifrabile.
Le password più utilizzate in Svizzera: la classifica
- feurio
- 123456
- tretre33
- admin
- reggae1928
- Salut123_
- 123456789
- emperor10
- Fuckof#1
- freiheit1
- 12345678
- password
- 1234
- 12345
- predator
- kkkkkk
- Versuch1
- 123Pokemongo
- dubisteinkaka12
- 159753asd