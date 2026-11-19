La canicola fa felici gli albergatori di montagna
Al contrario, le strutture cittadine fanno i conti con il calo di turisti dall'Asia e dal Medio Oriente
BERNA - Gli hotel svizzeri archiviano un'estate caratterizzata da risultati contrastanti. Mentre le strutture di montagna hanno beneficiato delle temperature elevate, gli alberghi cittadini hanno risentito della diminuzione degli ospiti provenienti dal Medio Oriente e dall'Asia. Per l'inverno, il settore prevede nel complesso ricavi stabili, ma le prospettive variano sensibilmente da una regione all'altra.
È quanto emerge dalla valutazione della situazione pubblicata mercoledì dall'associazione di categoria Hotelleriesuisse. Circa la metà degli alberghi interpellati è riuscita ad aumentare i propri ricavi rispetto all'estate precedente. Per un quarto delle strutture gli introiti sono rimasti stabili, mentre per un altro quarto si è registrata una diminuzione.
Le strutture di montagna beneficiano del caldo
Particolarmente soddisfatti gli albergatori delle regioni alpine. Secondo Hotelleriesuisse, le temperature elevate avrebbero spinto una parte dei turisti a cercare refrigerio nelle località di montagna. Situazione diversa nelle città, dove circa un terzo degli hotel ha registrato un calo dei ricavi. A pesare, oltre al caldo persistente, sono state soprattutto le cancellazioni e la mancanza di nuove prenotazioni dal Medio Oriente e dall'Asia, come spiegato dal direttore dell'associazione, Christian Hürlimann.
La domanda più debole sta aumentando la pressione economica sugli alberghi cittadini. Alcune strutture sono costrette a ridurre i prezzi per attirare clienti, sacrificando così parte dei propri margini. A complicare ulteriormente la situazione contribuiscono i rincari dei costi del personale, delle merci e dell'energia, che rappresentano una sfida per l'intero settore alberghiero svizzero.
Attese caute per l'inverno
Le differenze regionali potrebbero persistere anche durante la stagione invernale. Sebbene la maggioranza delle strutture preveda ricavi sostanzialmente in linea con quelli dell'anno precedente, gli alberghi cittadini guardano con prudenza ai prossimi mesi. Secondo Hotelleriesuisse, il protrarsi del conflitto in Medio Oriente rischia infatti di creare ulteriori difficoltà per il settore.
Nelle regioni di montagna, invece, l'andamento degli affari dipenderà soprattutto dalle condizioni meteorologiche e dall'innevamento. A rendere più complessa la pianificazione si aggiunge la crescente tendenza degli ospiti a prenotare all'ultimo momento, scegliendo la destinazione in base alle condizioni del momento. Un fenomeno che, come sottolineato da Hürlimann, rende sempre più difficile per gli albergatori prevedere l'andamento della stagione.