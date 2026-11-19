Le strutture di montagna beneficiano del caldo

Particolarmente soddisfatti gli albergatori delle regioni alpine. Secondo Hotelleriesuisse, le temperature elevate avrebbero spinto una parte dei turisti a cercare refrigerio nelle località di montagna. Situazione diversa nelle città, dove circa un terzo degli hotel ha registrato un calo dei ricavi. A pesare, oltre al caldo persistente, sono state soprattutto le cancellazioni e la mancanza di nuove prenotazioni dal Medio Oriente e dall'Asia, come spiegato dal direttore dell'associazione, Christian Hürlimann.

La domanda più debole sta aumentando la pressione economica sugli alberghi cittadini. Alcune strutture sono costrette a ridurre i prezzi per attirare clienti, sacrificando così parte dei propri margini. A complicare ulteriormente la situazione contribuiscono i rincari dei costi del personale, delle merci e dell'energia, che rappresentano una sfida per l'intero settore alberghiero svizzero.