«Non si attacca il nemico così», ma la replica è secca: «Ora ci insegna il fairplay?»
Un post preelettorale sui social scatena polemiche. Il pubblicitario Michel Ferrise critica l'approccio dell'UDC nei confronti del PLR. Il democentrista Alain Bühler risponde per le rime.
BELLINZONA - Il PLR lo ha dichiarato: in vista delle elezioni cantonali di aprile 2027 punta al raddoppio dei seggi in Governo. Ma per l'UDC, stando a un post tagliente pubblicato sui social negli scorsi giorni, al momento l'unica cosa che il PLR sarebbe riuscito a raddoppiare è il debito pubblico.
Secca la replica liberale che contrattacca puntando il dito sulle presunte contraddizioni dell'alleanza, ormai caduta, tra Lega e UDC. Non solo. Lo stesso PLR ha ricordato come la spesa pubblica riguardi tutti i cinque Dipartimenti, non solo quello attualmente diretto dall'uscente Christian Vitta.
«Non capisco chi si scandalizza»
La polemica sta suscitando reazioni contrastanti. Alcune di sdegno. «Ma la campagna elettorale è anche questo – sostiene Alain Bühler, capogruppo democentrista in Gran Consiglio –. Non solo, ma anche. Non capisco chi si scandalizza. Qualcuno sperava in una campagna all'acqua di rose? Dato lo stato in cui versa il nostro Cantone è ora di scuotere un po’ le coscienze dei ticinesi con i fatti, affinché possano poi scegliere con cognizione chi sostenere alle prossime elezioni».
«Mossa assurda»
«Io la scelta dell'UDC non la comprendo – ammette Michel Ferrise, esperto di comunicazione pubblicitaria e di marketing (che attualmente, tra i vari incarichi, segue la campagna PLR) –. Ho seguito tante campagne elettorali. E questa mi sembra una mossa assurda. Non si attacca mai il "nemico" in questo modo. Perché poi agli occhi della gente chi viene attaccato diventa più forte, più credibile».
Il sogno di Speziali
Certo, non va dimenticato come Alessandro Speziali, presidente del PLR, non appena saputo che l'UDC per il seggio in Governo avrebbe corso da solo e non più con la Lega, abbia subito messo le mani avanti, evidenziando come questa situazione potrebbe diventare vantaggiosa per il suo partito. Sempre Speziali ha invitato a più riprese i democentristi a scendere dal loro "piedistallo".
«Servivano argomenti»
Insomma, di ruggine tra i due movimenti politici ce n'è da tempo. «Ma qui siamo di fronte a un attacco diretto – commenta Ferrise –. Nel mirino c'è l'operato di Vitta. Allo stesso tempo vengono messi alla berlina i cinque candidati del PLR. Una dinamica che potrebbe creare un effetto boomerang per l'UDC. Uno legge il post e si chiede: l'unico modo di comunicare dell'UDC è questo? Già si è discusso a lungo sui litigi tra democentristi e Lega. Questo era il momento di portare degli argomenti. Delle ricette per risolvere i problemi dei ticinesi. Se i tuoi argomenti stanno nel denigrare gli altri, manifesti un segno di debolezza».
C'era una volta "Bala i ratt"
«I casi della vita ti portano prima ad approntare la campagna “Bala i ratt” per l’UDC nel 2011 e poi a voler insegnare all’UDC stessa una sorta di fairplay elettorale – ironizza Bühler –. Le nostre proposte le abbiamo avanzate da tempo e sono tutte depositate in Parlamento in oltre 90 atti parlamentari».
Bühler aggiunge: «Recentemente ad Ascona non abbiamo fatto altro che presentarli all’interno della nostra piattaforma elettorale 2027-2031 insieme a una promessa chiara: quella di non mettere ulteriormente le mani nelle tasche dei ticinesi. Quindi non è vero che non abbiamo idee. Anzi».
Poi la chiusura. «Se è vero che il Consiglio di Stato è un collegio governativo, è anche vero che l'uomo forte che doveva badare alle finanze era del PLR. Ha amministrato e subito la situazione insieme a tutti gli altri colleghi di Governo. Noi parliamo chiaro».