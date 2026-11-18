«Non capisco chi si scandalizza»

La polemica sta suscitando reazioni contrastanti. Alcune di sdegno. «Ma la campagna elettorale è anche questo – sostiene Alain Bühler, capogruppo democentrista in Gran Consiglio –. Non solo, ma anche. Non capisco chi si scandalizza. Qualcuno sperava in una campagna all'acqua di rose? Dato lo stato in cui versa il nostro Cantone è ora di scuotere un po’ le coscienze dei ticinesi con i fatti, affinché possano poi scegliere con cognizione chi sostenere alle prossime elezioni».

«Mossa assurda»

«Io la scelta dell'UDC non la comprendo – ammette Michel Ferrise, esperto di comunicazione pubblicitaria e di marketing (che attualmente, tra i vari incarichi, segue la campagna PLR) –. Ho seguito tante campagne elettorali. E questa mi sembra una mossa assurda. Non si attacca mai il "nemico" in questo modo. Perché poi agli occhi della gente chi viene attaccato diventa più forte, più credibile».