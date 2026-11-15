Miss Mamma Ticino 2026, ecco le cinque vincitrici

Le cinque vincitrici hanno ricevuto le rispettive fasce al termine di una serata caratterizzata da sfilate, applausi e momenti di condivisione. Il concorso ha voluto valorizzare le diverse personalità delle partecipanti, sottolineando come la maternità possa convivere con la femminilità, le aspirazioni personali e il desiderio di affrontare nuove esperienze.

Un messaggio contro la violenza domestica

Accanto alla componente dedicata allo spettacolo, la manifestazione ha riservato spazio a un tema sociale: la violenza domestica e, in particolare, quella contro le donne.