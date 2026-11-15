Miss Mamma Ticino 2026, ecco le cinque vincitrici
Una serata tra sfilate, emozioni e impegno sociale all’Hotel De La Paix di Lugano.
Una serata tra sfilate, emozioni e impegno sociale all’Hotel De La Paix di Lugano.
LUGANO - Eleganza, spettacolo e un messaggio contro la violenza domestica. Sabato 14 novembre, l'Hotel De La Paix di Lugano ha ospitato la finalissima di Miss Mamma Ticino 2026, una serata che ha visto protagoniste mamme di diverse età, pronte a mettersi in gioco davanti al pubblico.
L'evento, presentato da FRAMESI Professional Hair Fashion, ha alternato sfilate, coreografie e momenti artistici, con la partecipazione di ospiti internazionali. Al centro della manifestazione non soltanto la bellezza, ma anche la personalità e le storie delle concorrenti, chiamate a raccontarsi attraverso questa esperienza.
Le cinque vincitrici
La finalissima ha assegnato cinque titoli, premiando le partecipanti in diverse categorie. Ecco le protagoniste dell'edizione 2026:
- Miss Mamma Eleganza: Hanane Chaouki
- Miss Mamma Portamento: Rumy Pittaluga
- Miss Mamma Over 25: Beatrice Losub
- Miss Mamma Over 35: Caterina Di Leo
- Miss Mamma Over 45: Anna Allioli
Le cinque vincitrici hanno ricevuto le rispettive fasce al termine di una serata caratterizzata da sfilate, applausi e momenti di condivisione. Il concorso ha voluto valorizzare le diverse personalità delle partecipanti, sottolineando come la maternità possa convivere con la femminilità, le aspirazioni personali e il desiderio di affrontare nuove esperienze.
Un messaggio contro la violenza domestica
Accanto alla componente dedicata allo spettacolo, la manifestazione ha riservato spazio a un tema sociale: la violenza domestica e, in particolare, quella contro le donne.
Anche quest'anno Miss Mamma Ticino ha scelto di sostenere l'Associazione Mai Più Sola, impegnata nella lotta contro la violenza sulle donne. Durante la serata è stata richiamata l'importanza di dare voce a chi si trova in situazioni di difficoltà e di promuovere una cultura basata sul rispetto, sulla consapevolezza e sulla solidarietà.
Un messaggio che gli organizzatori hanno voluto affiancare alle sfilate e ai momenti di intrattenimento, per ricordare che il valore delle partecipanti non si esaurisce nell'aspetto estetico o nei riconoscimenti ottenuti.
La prossima edizione è già in programma
Archiviata la finalissima del 2026, gli organizzatori guardano già al prossimo appuntamento. La nuova edizione di Miss Mamma Ticino è prevista per sabato 5 dicembre, nuovamente all'Hotel De La Paix di Lugano.
Le iscrizioni sono già aperte. Le interessate possono candidarsi inviando due fotografie e una breve presentazione all'indirizzo e-mail tvbcommunication@hotmail.com.
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