Sul podio della vergogna: guardate cosa succede a Melide

I numeri sono impressionanti. Lungo una passeggiata di appena 2,7 chilometri sono stati raccolti ben 2'124 mozziconi di sigaretta. Nel 2025 erano 651: significa che, nel giro di un anno, il numero è più che triplicato. Secondo l'indagine cantonale condotta tra giugno e luglio 2026, è proprio il percorso di Melide sul lungolago quello in cui è stata raccolta la maggiore quantità di rifiuti tra i nove monitorati.

E qui arriva il paradosso: è anche il percorso con più cestini. Ce ne sono ben 22, in media uno ogni 123 metri. Eppure, i mozziconi continuano a finire a terra. Com'è possibile? «Non è che perché ci sono più cestini, ci sono in giro meno mozziconi o meno littering», osserva Mauro Togni, capo dell'Ufficio dei rifiuti e dei siti inquinati.