Sul podio della vergogna: guardate cosa succede a Melide
Sigarette, dispositivi a tabacco riscaldato o sigarette elettroniche: cambiano le abitudini, ma non il vizio di gettare i rifiuti a terra. E il problema va ben oltre il fumo. Ma quanto siamo incivili in Ticino? Siamo andati a caccia di risposte... e di littering.
Sigarette, dispositivi a tabacco riscaldato o sigarette elettroniche: cambiano le abitudini, ma non il vizio di gettare i rifiuti a terra. E il problema va ben oltre il fumo. Ma quanto siamo incivili in Ticino? Siamo andati a caccia di risposte... e di littering.
MELIDE - Mozziconi di sigaretta, lattine, bottiglie e imballaggi abbandonati a terra. Il littering continua a lasciare il segno in Ticino, nonostante le campagne di sensibilizzazione e i cestini disseminati sul territorio.
E dal primo agosto, gettare un mozzicone per strada può costare caro: 80 franchi di multa, che possono salire fino a 250 a seconda della quantità di rifiuti abbandonati. Ma quanto è grave il problema? E soprattutto, perché c'è ancora chi preferisce gettare i propri rifiuti a terra, anche quando un cestino si trova a pochi passi? Per scoprirlo, abbiamo deciso di sporcarci le mani. Armati di guanti e sacchi della spazzatura, siamo scesi sul campo per osservare da vicino il fenomeno e raccogliere ciò che viene abbandonato.
I numeri sono impressionanti. Lungo una passeggiata di appena 2,7 chilometri sono stati raccolti ben 2'124 mozziconi di sigaretta. Nel 2025 erano 651: significa che, nel giro di un anno, il numero è più che triplicato. Secondo l'indagine cantonale condotta tra giugno e luglio 2026, è proprio il percorso di Melide sul lungolago quello in cui è stata raccolta la maggiore quantità di rifiuti tra i nove monitorati.
E qui arriva il paradosso: è anche il percorso con più cestini. Ce ne sono ben 22, in media uno ogni 123 metri. Eppure, i mozziconi continuano a finire a terra. Com'è possibile? «Non è che perché ci sono più cestini, ci sono in giro meno mozziconi o meno littering», osserva Mauro Togni, capo dell'Ufficio dei rifiuti e dei siti inquinati.
Il vizio di fumare (e di gettare tutto a terra)
Quando si parla di littering, i mozziconi di sigaretta si confermano i protagonisti indiscussi. Piccoli, apparentemente insignificanti e troppo spesso abbandonati senza pensarci due volte. Un gesto che, secondo Togni, viene ancora ampiamente tollerato. Le giustificazioni? Le dimensioni ridotte e la "difficoltà" di smaltire un mozzicone quando è ancora acceso.
Ma anche il littering si evolve, seguendo le nuove abitudini di consumo. Se nel 2021, in piena pandemia, tra i rifiuti raccolti spuntavano numerose mascherine, oggi a farsi strada sono i prodotti legati alle nuove modalità di fumare. «Cominciamo a trovare anche qualche puff», spiega Togni, riferendosi alle sigarette elettroniche usa e getta. E non mancano nemmeno i residui dei dispositivi a tabacco riscaldato.
Cambiano i prodotti, insomma, ma non il vizio di abbandonarli. E il monitoraggio cantonale diventa così anche una fotografia di come evolvono le abitudini dei consumatori.
Il littering sta diminuendo?
Non proprio. A prima vista, i dati potrebbero far tirare un sospiro di sollievo: rispetto al 2021, il littering sembra essere diminuito. Ma il confronto con il 2025 racconta una storia diversa, con un nuovo aumento dei rifiuti raccolti. Siamo quindi di fronte a un peggioramento? Non necessariamente.
C'è poi un altro elemento da considerare: il 2021 è stato un anno particolare. Dopo le restrizioni imposte dalla pandemia, molte persone erano tornate a frequentare gli spazi pubblici, contribuendo probabilmente a un aumento dei rifiuti abbandonati.
«Non vogliamo essere rappresentativi», chiarisce Togni. L'obiettivo delle campagne non è quindi stabilire con precisione quanto littering ci sia in tutto il Cantone, ma tornare negli stessi luoghi, anno dopo anno, per capire soprattutto come cambia la tipologia dei rifiuti.
Un cestino ogni 123 metri. Eppure non basta
Verrebbe da pensare che, per avere strade più pulite, basti installare qualche cestino in più. Ma i risultati dell'indagine cantonale sembrano smentire questa convinzione. La presenza di numerosi contenitori, da sola, non garantisce infatti che i rifiuti finiscano al loro interno.
Per Togni, il vero nodo è il comportamento delle persone. «È comunque sempre un'abitudine malsana, non per forza maleducazione», sottolinea. E le alternative esistono: chi fuma, per esempio, può portare con sé un piccolo posacenere tascabile, nel quale conservare i mozziconi fino al momento di smaltirli correttamente.
Non solo mozziconi: l'inventario dell'inciviltà
C'è chi parla di cattive abitudini e chi, invece, non ha dubbi: è anche una questione di maleducazione. A conoscere bene il problema sono soprattutto gli operai comunali, che ogni giorno devono fare i conti con i rifiuti abbandonati. Abbiamo incontrato Fabio Signorini, responsabile della squadra esterna di Melide, che da otto anni lavora sul territorio. I risultati dell'indagine cantonale non lo stupiscono affatto. «Potevo immaginarlo», racconta. Anzi, secondo la sua esperienza, soprattutto dopo il Covid si è registrato «un aumento di maleducazione».
E non sono soltanto i fumatori a lasciare tracce del proprio passaggio. Tra i rifiuti che gli operai si ritrovano a raccogliere ci sono anche «fazzoletti, pacchetti di sigarette», spiega Signorini. Senza dimenticare un altro problema: i proprietari di cani che non raccolgono le feci dei propri animali, nonostante la presenza di numerosi contenitori dedicati.
Un mozzicone a terra? Ora può costare 80 franchi
Se il buon senso non basta, potrebbero pensarci le multe. Dal primo agosto sono infatti entrate in vigore nuove disposizioni federali che prevedono sanzioni per chi abbandona piccole quantità di rifiuti nell'ambiente.
Il conto parte da 80 franchi per un singolo oggetto: un mozzicone di sigaretta, una lattina, una bottiglia o persino una gomma da masticare. Se i rifiuti sono più di uno, ma il volume complessivo resta inferiore ai 17 litri, la multa sale a 100 franchi. Per quantitativi tra 17 e 35 litri si arriva a 150 franchi, mentre oltre i 35 litri, e fino a 110, la sanzione raggiunge i 250 franchi.
E per chi abbandona quantità ancora maggiori? In quel caso non si parla più di semplice littering, ma di deposito illecito di rifiuti. Le conseguenze possono essere decisamente più pesanti, con sanzioni che arrivano fino a 20mila franchi.
Attenzione, però: in Ticino manca ancora un passaggio formale per rendere applicabili le nuove multe. Come spiega Togni, il Cantone sta infatti modificando il proprio regolamento per permettere alle polizie comunali di infliggere le sanzioni previste dalle disposizioni federali.
La soluzione? Si impara già a casa
Ottanta franchi per un mozzicone potrebbero far passare la voglia di gettarlo a terra. Ma basteranno davvero a cambiare le abitudini? Secondo Togni, le multe possono aiutare, ma il problema è ben più radicato. Il littering, infatti, è un fenomeno difficile da sradicare proprio perché legato a comportamenti consolidati nel tempo.
«Il fenomeno c'è ed è inutile negarlo e probabilmente continuerà. Ci vuole tanta educazione», osserva. E questa educazione deve cominciare presto, «sia nelle scuole, ma ancora prima che nelle scuole, a casa».
Le nuove sanzioni potranno scoraggiare chi abbandona i rifiuti, ma la sfida più grande resta convincere le persone a cambiare comportamento. E allora la domanda sorge spontanea: serviranno davvero 80 franchi di multa per convincere qualcuno a fare pochi passi verso un cestino? O basterebbe semplicemente un po' di buon senso?