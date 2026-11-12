Volo di 5 metri mentre fa giardinaggio, rischia la vita
La caduta mercoledì mattina. Le condizioni del 78enne si sono aggravate.
ASCONA - Un grave infortunio è avvenuto ieri mattina, poco prima delle 9, ad Ascona in Strada Collinetta. Come rende noto oggi la Polizia cantonale, un uomo di 78 anni si è ferito mentre effettuava lavori di giardinaggio.
L'inchiesta di polizia in corso dovrà ora chiarire quale sia stata la dinamica dell'incidente. L'uomo ─ cittadino svizzero domiciliato nel Locarnese ─ è rimasto vittima di una caduta da un'altezza di circa 5 metri, finendo sulla strada sottostante. Sul posto sono intervenuti agenti della Polizia cantonale e della Polizia comunale di Ascona nonché i soccorritori del Salva che, dopo aver prestato le prime cure all'uomo, lo hanno trasportato in ambulanza all'ospedale.
La situazione, spiega la Polizia, si è aggravata nel corso della giornata di ieri. Secondo una prima valutazione medica le condizioni del 78enne non erano apparse gravi, ma con il passare delle ore la situazione è cambiata e la sua vita risulta ora in pericolo.
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