Volo di 5 metri mentre fa giardinaggio, rischia la vita

L'inchiesta di polizia in corso dovrà ora chiarire quale sia stata la dinamica dell'incidente. L'uomo ─ cittadino svizzero domiciliato nel Locarnese ─ è rimasto vittima di una caduta da un'altezza di circa 5 metri, finendo sulla strada sottostante. Sul posto sono intervenuti agenti della Polizia cantonale e della Polizia comunale di Ascona nonché i soccorritori del Salva che, dopo aver prestato le prime cure all'uomo, lo hanno trasportato in ambulanza all'ospedale.