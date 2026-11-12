Controllo abitanti: «50 anni di storia e sguardo al futuro»

Gli interventi davanti a oltre cento presenti hanno ribadito l’importanza del lavoro svolto quotidianamente dagli uffici comunali del controllo abitanti, sia nei confronti dei cittadini sia nell’adempimento dei compiti per il Cantone e la Confederazione. Lo sguardo è stato rivolto in particolare alle questioni attuali e future legate alla tutela dei dati, all’evoluzione delle norme e all’improvviso arrivo dell’intelligenza artificiale.