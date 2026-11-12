Controllo abitanti: «50 anni di storia e sguardo al futuro»
L’assemblea a Paradiso ha discusso come protezione dati e nuove tecnologie plasmano il lavoro dei funzionari comunali.
PARADISO - Protezione dei dati, cambiamenti legislativi e intelligenza artificiale sono alcune delle sfide al centro dell’assemblea per il 50esimo anniversario dell’Associazione ticinese dei funzionari del controllo abitanti, svoltasi a metà ottobre a Paradiso sotto la presidenza di Katia Corti.
Gli interventi davanti a oltre cento presenti hanno ribadito l’importanza del lavoro svolto quotidianamente dagli uffici comunali del controllo abitanti, sia nei confronti dei cittadini sia nell’adempimento dei compiti per il Cantone e la Confederazione. Lo sguardo è stato rivolto in particolare alle questioni attuali e future legate alla tutela dei dati, all’evoluzione delle norme e all’improvviso arrivo dell’intelligenza artificiale.
Temi affrontati anche da Corti nel suo intervento, durante il quale la presidente ha sottolineato la necessità di continuare a offrire occasioni di formazione continua ai funzionari.
Sono inoltre intervenuti il consigliere nazionale Simone Gianini; il consigliere di Stato Norman Gobbi, direttore del Dipartimento delle istituzioni; Dunja Valsesia, capo della Sezione della popolazione; Michela Trisconi, delegata cantonale all’integrazione degli stranieri; Carine Anato, dei Servizi giuridici del Consiglio di Stato; e Luis Gomez, co-presidente di ASSA e capo dell’Ufficio per la sicurezza pubblica della Città di Langenthal.
L’assemblea e la cerimonia per il cinquantesimo sono state inoltre l’occasione per ripercorrere la storia dell’associazione e ringraziare chi l’ha presieduta e contribuito alla sua crescita nel corso degli anni: Gianni Crescini, Claudio Stirnimann, Gabriele Serena, Waldo Pfund, Lauro Gianinazzi, Christian Barelli e Grazia Delmenico.