Il pellegrinaggio a Lourdes tornerà nel 2028

Un appello a nuovi volontari e benefattori

In vista del prossimo appuntamento, la Diocesi rivolge un ringraziamento ai volontari e a quanti hanno contribuito finora a sostenere finanziariamente il pellegrinaggio. Allo stesso tempo, invita nuove persone a mettersi a disposizione, sia attraverso il volontariato sia mediante un sostegno economico.