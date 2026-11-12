Il pellegrinaggio a Lourdes tornerà nel 2028
L’appuntamento coinciderà con il 170esimo anniversario delle apparizioni mariane e sarà preceduto da una lunga preparazione spirituale.
LUGANO - Il prossimo pellegrinaggio della Diocesi di Lugano a Lourdes si terrà nell'agosto 2028, in occasione del 170esimo anniversario delle apparizioni mariane. La decisione è stata presa dagli organizzatori insieme all'amministratore apostolico, monsignor Alain de Raemy, e ai delegati vescovili, dopo aver tracciato un bilancio positivo dell'esperienza vissuta nel 2026.
Quest'anno sono stati oltre 400 i pellegrini che hanno partecipato al viaggio, caratterizzato anche dal ritorno del treno speciale. Un'esperienza di fede e preghiera condivisa, iniziata già durante la partenza dal Ticino, che ha confermato il valore di una tradizione particolarmente cara alla comunità cattolica ticinese.
Il bilancio dell'ultima edizione ha però evidenziato anche alcune sfide organizzative. In particolare, la grande mole di lavoro necessaria per preparare il pellegrinaggio, i limiti finanziari e il rinnovamento generazionale in corso tra le persone coinvolte nell'organizzazione.
La scelta di attendere il 2028 nasce proprio dalla volontà di affrontare queste difficoltà e garantire una preparazione adeguata, sia dal punto di vista logistico sia da quello economico. La preparazione spirituale dei pellegrini, invece, prenderà avvio fin da subito, con l'obiettivo di accompagnare la comunità diocesana verso l'appuntamento dell'agosto 2028.
La Diocesi intende così preservare una tradizione che, nel corso degli anni, è diventata per molti fedeli un momento particolarmente atteso. Lourdes continua infatti a rappresentare un luogo di fede, consolazione, incontro e speranza, dove si consolidano amicizie e legami tra i partecipanti.
«Lo spirito che anima i pellegrini, l'attenzione ai più fragili e il desiderio di camminare insieme come Chiesa diocesana rimangono intatti. La nostra Diocesi tornerà insieme a Lourdes nell'agosto 2028! Con la stessa fede, lo stesso entusiasmo e, ne siamo certi, con tanta gioia di ritrovarci ancora una volta insieme, sotto lo sguardo materno di Maria», sottolinea monsignor Alain de Raemy, amministratore apostolico della Diocesi di Lugano.
Un appello a nuovi volontari e benefattori
In vista del prossimo appuntamento, la Diocesi rivolge un ringraziamento ai volontari e a quanti hanno contribuito finora a sostenere finanziariamente il pellegrinaggio. Allo stesso tempo, invita nuove persone a mettersi a disposizione, sia attraverso il volontariato sia mediante un sostegno economico.
Chi desidera contribuire all'organizzazione del pellegrinaggio del 2028 può rivolgersi a don Jean-Luc Farine, delegato ad omnia della Diocesi, scrivendo all'indirizzo jean-luc.farine@catt.ch.
Su alcuni temi riceviamo purtroppo con frequenza messaggi contenenti insulti e incitamento all'odio e, nonostante i nostri sforzi, non riusciamo a garantire un dialogo costruttivo. Per le stesse ragioni, disattiviamo i commenti anche negli articoli dedicati a decessi, crimini, processi e incidenti.
Il confronto con i nostri lettori rimane per noi fondamentale: è una parte centrale della nostra piattaforma. Per questo ci impegniamo a mantenere aperta la discussione ogni volta che è possibile.
Dipende anche da voi: con interventi rispettosi, costruttivi e cortesi, potete contribuire a mantenere un dialogo aperto, civile e utile per tutti. Non vediamo l'ora di ritrovarvi nella prossima sezione commenti!