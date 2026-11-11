Ferrovia ticinese, Marchesi guarda al 2050: «La visione della Confederazione è modesta»
Dal San Gottardo al Monte Ceneri, fino ai collegamenti con Milano e Malpensa: il direttore del Dipartimento del territorio traccia il futuro della mobilità ferroviaria ticinese e critica le priorità federali.
LUGANO - Dalle grandi opere che hanno trasformato la mobilità ticinese alle sfide dei prossimi decenni. Il consigliere di Stato e direttore del Dipartimento del territorio Piero Marchesi ha tracciato il passato recente, il presente e il futuro della ferrovia cantonale durante una conferenza promossa da EspaceSuisse, gruppo regionale Ticino.
Le grandi opere degli ultimi anni
Marchesi ha ricordato le tappe fondamentali dello sviluppo ferroviario: l'apertura della galleria di base del San Gottardo nel 2016, il collegamento verso Varese e Malpensa nel 2018 e la galleria di base del Monte Ceneri nel 2020. Investimenti che hanno avvicinato Sopraceneri e Sottoceneri, rafforzando i collegamenti con il resto della Svizzera e la Lombardia.
Ma le infrastrutture, ha sottolineato, non sono sufficienti: «La ferrovia non è solo un’infrastruttura di trasporto, è anche uno strumento di organizzazione territoriale». Servono collegamenti rapidi, coincidenze efficienti e un'integrazione con gli altri mezzi di trasporto.
Il presente e le criticità federali
Guardando ai prossimi anni, Marchesi ha ricordato i miglioramenti previsti dalla Confederazione entro il 2035: treni ogni 15 minuti tra Bellinzona e Locarno, collegamenti ogni mezz'ora tra Ticino e Milano e tempi di percorrenza ridotti verso Malpensa.
Più critico il giudizio sul progetto federale «Trasporti 45», che definisce le priorità infrastrutturali fino al 2045: «La visione della Confederazione appare modesta e non prevede le opere necessarie all’ulteriore sviluppo dell’offerta».
La sfida del 2050
Il Cantone sta quindi elaborando una propria visione ferroviaria al 2050, che dovrà conciliare le esigenze di mobilità con risorse pubbliche limitate. Centrale sarà anche la dimensione transfrontaliera, attraverso un maggiore coordinamento con le istituzioni e gli operatori italiani.
«Le decisioni di oggi incideranno per decenni sullo sviluppo del nostro territorio e sulle abitudini di mobilità delle generazioni future», ha concluso Marchesi.