Ferrovia ticinese, Marchesi guarda al 2050: «La visione della Confederazione è modesta»

Ma le infrastrutture, ha sottolineato, non sono sufficienti: «La ferrovia non è solo un’infrastruttura di trasporto, è anche uno strumento di organizzazione territoriale». Servono collegamenti rapidi, coincidenze efficienti e un'integrazione con gli altri mezzi di trasporto.

Il presente e le criticità federali

Guardando ai prossimi anni, Marchesi ha ricordato i miglioramenti previsti dalla Confederazione entro il 2035: treni ogni 15 minuti tra Bellinzona e Locarno, collegamenti ogni mezz'ora tra Ticino e Milano e tempi di percorrenza ridotti verso Malpensa.