Hospita, l'MPS non ci sta: «Tutti colpevoli, nessun colpevole!»

Gobbi e l'inchiesta privata della Lega

Uno dei punti contestati riguarda l'inchiesta privata affidata all'avvocato Enea Petrini su Eolo Alberti. La CPI, ricorda l'MPS, ha giudicato inopportuna l'iniziativa promossa dai vertici della Lega, che coinvolgeva anche Norman Gobbi, consigliere di Stato e coordinatore del movimento.

La Commissione ha tuttavia osservato che la volontà di approfondire le informazioni ricevute su Alberti non era «incomprensibile», aggiungendo che l'assenza di verifiche avrebbe potuto esporre i vertici leghisti a critiche per inerzia.