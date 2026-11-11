Hospita, l'MPS non ci sta: «Tutti colpevoli, nessun colpevole!»
Nel mirino del movimento il rapporto della CPI sul caso Hospita: dalle vicende Gobbi e Aldi alle nomine pubbliche, l'accusa è di aver attenuato le responsabilità dei partiti.
BELLINZONA - Il rapporto della Commissione parlamentare d'inchiesta (CPI) sul caso Hospita riconosce le disfunzioni del sistema politico ticinese, ma evita di attribuire fino in fondo le responsabilità ai partiti che lo governano. È questa la principale critica mossa dall'MPS, che in un comunicato contesta le conclusioni della Commissione, accusandola di aver ridimensionato il peso politico delle vicende emerse e di non aver proposto riforme sufficientemente incisive.
Secondo il movimento, la CPI ha documentato problemi importanti: nomine condizionate dagli equilibri partitici, intrecci tra interessi privati e funzioni pubbliche, controlli insufficienti e mancate risposte del Consiglio di Stato. Ma alle constatazioni non sarebbero seguite conclusioni altrettanto severe. Il risultato, sostiene l'MPS, è un rapporto che finisce per «assolvere politicamente il sistema proprio mentre ne documenta i guasti».
Gobbi e l'inchiesta privata della Lega
Uno dei punti contestati riguarda l'inchiesta privata affidata all'avvocato Enea Petrini su Eolo Alberti. La CPI, ricorda l'MPS, ha giudicato inopportuna l'iniziativa promossa dai vertici della Lega, che coinvolgeva anche Norman Gobbi, consigliere di Stato e coordinatore del movimento.
La Commissione ha tuttavia osservato che la volontà di approfondire le informazioni ricevute su Alberti non era «incomprensibile», aggiungendo che l'assenza di verifiche avrebbe potuto esporre i vertici leghisti a critiche per inerzia.
Una lettura che l'MPS respinge. Il problema, sostiene, non era il diritto della Lega di interessarsi alla posizione di un proprio esponente, bensì il coinvolgimento di un membro del Governo, contemporaneamente responsabile del Dipartimento delle istituzioni, in un'indagine privata riguardante un componente del CdA dell'EOC.
Per il movimento, la CPI riconosce la confusione tra responsabilità partitiche e istituzionali, ma finisce per presentarla come un errore di valutazione commesso in circostanze comprensibili.
Il ruolo di Sabrina Aldi nella nomina di Camponovo
Un'altra critica riguarda Sabrina Aldi e il suo intervento nell'elezione di Alvaro Camponovo a procuratore pubblico. La CPI non ha trovato prove di un accordo preventivo per uno scambio di favori, né ha ravvisato una violazione formale delle norme sulla collisione d'interessi. Ha però ritenuto che Aldi avrebbe dovuto dichiarare i propri rapporti professionali con Claudio Camponovo, padre del candidato, e astenersi dalla procedura.
Secondo l'MPS, questa valutazione trascura un aspetto fondamentale: Aldi non si sarebbe limitata a votare, ma avrebbe proposto la candidatura in Commissione giustizia e diritti e lavorato attivamente per sostenerla.
Il movimento richiama una comunicazione del 7 marzo 2024, nella quale Alessandro Mazzoleni informava il gruppo parlamentare della Lega che Aldi avrebbe curato i contatti politici necessari all'elezione. Questo mentre lavorava per una società nella quale il padre del candidato ricopriva un ruolo dirigente e proprietario.
L'MPS ricorda inoltre che Camponovo, con due anni di esperienza come segretario giudiziario, era il meno esperto tra i candidati giudicati idonei. Dieci ex procuratori pubblici avevano espresso preoccupazioni sul peso delle logiche partitiche nella scelta. La candidatura aveva provocato tensioni anche nella Lega, culminate nelle dimissioni, poi ritirate, di Boris Bignasca da capogruppo.
Perché Aldi si impegnò tanto per l'elezione del figlio del proprio superiore professionale? È l'interrogativo politico che l'MPS ritiene ancora aperto e che, a suo giudizio, la CPI avrebbe sostanzialmente relegato in secondo piano.
Quelle nomine controverse
Il movimento contesta anche il modo in cui il rapporto attribuisce le responsabilità al Gran Consiglio. La CPI rimprovera al Parlamento di aver nominato Eolo Alberti nel CdA dell'EOC senza approfondire sufficientemente le criticità emerse.
Ma l'MPS ricorda di aver chiesto, il 6 novembre 2023, il rinvio delle nomine, contestando anche quella di Alberti. La maggioranza respinse la proposta e Alberti ottenne il terzo miglior risultato tra gli eletti.
Una situazione analoga si verificò l'11 marzo 2024, durante le nomine in magistratura. Anche allora l'MPS chiese di rinviare i rapporti alla Commissione giustizia e diritti, sollevando espressamente la questione dei legami professionali di Aldi con il padre di Camponovo. La maggioranza decise comunque di procedere.
Secondo il movimento, parlare genericamente di responsabilità del Parlamento significa mettere sullo stesso piano chi sostenne le nomine e chi chiese ulteriori verifiche. «Non è stato il Parlamento nel suo insieme a rifiutare gli approfondimenti: sono state precise maggioranze politiche a respingerli», sottolinea l'MPS.
Le domande senza risposta al Governo
Un ulteriore punto riguarda il Consiglio di Stato. La CPI, osserva l'MPS, riconosce che il Governo non ha risposto in modo tempestivo e completo a numerosi atti parlamentari, lasciando irrisolte questioni istituzionali rilevanti.
Il movimento richiama le proprie interpellanze e interrogazioni presentate dall'agosto 2024, fino all'atto del giugno 2025 contenente 64 domande sui rapporti tra politica, magistratura e interessi privati. Iniziative che, secondo l'MPS, hanno contribuito a rendere necessaria l'istituzione della Commissione d'inchiesta.
La CPI ha però dedicato spazio anche alle ricostruzioni avanzate dal movimento, in particolare all'ipotesi di una «combine» tra le nomine e i rapporti professionali emersi nel caso Hospita.
L'MPS prende atto dell'assenza di prove sufficienti per dimostrare un accordo preventivo, ma insiste sulla distinzione tra questa ipotesi e le anomalie documentate. A suo giudizio, il rapporto riserva eccessiva attenzione ai limiti delle denunce politiche, mentre il Governo ha lasciato per oltre un anno numerose domande senza risposta.
Il nodo della spartizione partitica
La critica principale riguarda però le riforme proposte. Secondo l'MPS, la CPI riconosce il peso delle appartenenze politiche nelle nomine degli enti pubblici e della magistratura, ma non mette realmente in discussione il cosiddetto «manuale Cencelli», ossia la distribuzione preventiva degli incarichi tra i partiti.
La Commissione propone controlli più rigorosi sulle competenze, sull'esperienza, sull'indipendenza e sui possibili conflitti d'interesse. Misure che l'MPS considera «necessarie, ma insufficienti».