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Emergenza casa: «Non voglio una Dubai in Svizzera»

In dieci anni i prezzi delle proprietà abitative sono aumentati del 38%. L'esperto: «L'espulsione dalle città è una bomba sociale»
Emergenza casa: «Non voglio una Dubai in Svizzera»
URS JAUDAS
Negli ultimi anni i prezzi degli appartamenti in Svizzera sono aumentati sensibilmente.
di 20min.ch | Fabian Pöschl
Emergenza casa: «Non voglio una Dubai in Svizzera»
In dieci anni i prezzi delle proprietà abitative sono aumentati del 38%. L'esperto: «L'espulsione dalle città è una bomba sociale»

ZURIGO - In Francia i giovani scendono in piazza, in Spagna l'emergenza abitativa ha scatenato le più grandi manifestazioni degli ultimi tempi. In Svizzera, invece, la situazione sociale rimane relativamente tranquilla. Almeno per il momento. L'esperto immobiliare e politico del Partito evangelico (PEV) Donato Scognamiglio mette però in guardia dal rischio di tensioni simili a quelle osservate all'estero. Durante un incontro con i media organizzato dalla società di consulenza immobiliare Iazi, ha sottolineato come la crescente difficoltà di trovare un'abitazione accessibile possa alimentare il malcontento. «Uno dei motivi delle rivolte in Francia sono state le condizioni abitative. In Svizzera, quasi ovunque, c'è una carenza di alloggi».

Le ragioni della carenza di alloggi
Il tasso di abitazioni sfitte è attualmente inferiore allo 0,9%, un livello che non si registrava da 22 anni. Secondo i criteri della Confederazione, si tratta di una situazione di penuria abitativa. La domanda continua a crescere, alimentata anche dall'attrattiva della Svizzera. «Il nostro Paese è un'isola felice, con tassi d'interesse bassi e stabilità politica. Finché negli altri Paesi la situazione sarà peggiore, continueremo ad avere immigrazione», spiega Scognamiglio. Il problema è che si costruisce troppo poco: ogni anno vengono realizzate circa 41'000 nuove abitazioni nette, un numero insufficiente a fronte di un'immigrazione che, secondo l'esperto, equivale annualmente a una città di 60'000 abitanti. A complicare la situazione contribuiscono gli investitori istituzionali, disposti a pagare prezzi elevati perché considerano il mercato immobiliare svizzero un investimento sicuro.

SVIZZERA
La penuria di alloggi? Non si ferma ai confini della città

L'aumento dei prezzi
La forte domanda continua a spingere verso l'alto i prezzi degli immobili. Negli ultimi dieci anni, le abitazioni di proprietà sono rincarate del 38%, mentre in altri Paesi si sono registrate importanti correzioni. Negli ultimi dodici mesi, i prezzi delle case unifamiliari sono aumentati del 3,3% e quelli degli immobili plurifamiliari del 4,5%. Secondo Scognamiglio, il Giura rappresenta un'eccezione, con prezzi sostanzialmente stabili a causa della scarsa presenza di aziende. Anche gli affitti sono cresciuti sensibilmente: quelli delle abitazioni offerte sul mercato sono aumentati in media del 22% negli ultimi trent'anni, con punte del 30% a Zurigo. Chi rimane nella stessa abitazione riesce invece a sottrarsi almeno in parte a questi rincari.

Ecco cosa succederà
Secondo Scognamiglio, non si intravede un'inversione di tendenza. «I prezzi continueranno ad aumentare, anche se dal punto di vista economico sono già troppo alti. Non so se vivrò abbastanza per vedere diversi anni di calma», afferma. L'esperto osserva inoltre che persino la Banca nazionale svizzera non riesce più a spiegare il 30% dei valori immobiliari. Le conseguenze sociali sono già visibili: nelle grandi città, il costo delle abitazioni spinge sempre più persone a trasferirsi negli agglomerati o nelle zone rurali. «Questa espulsione è una bomba sociale per la società», avverte. Tra gli ultracinquantacinquenni cresce inoltre il numero di persone che scelgono di trasferirsi all'estero, per esempio in Thailandia o in Spagna, a causa dei costi abitativi. Una parte consistente della popolazione supera ormai la cosiddetta regola del terzo, secondo cui le spese lorde per l'abitazione non dovrebbero oltrepassare un terzo del reddito lordo. Superare questa soglia aumenta il rischio di difficoltà finanziarie e povertà. «Queste persone sono in difficoltà. Se il fenomeno coinvolgerà troppe persone, rischiamo rivolte o un assalto agli uffici sociali. Dobbiamo evitarlo», sottolinea Scognamiglio.

SVIZZERA
«Nuove zone edificabili contro la carenza di alloggi»

«Non voglio un Dubai in Svizzera»
In alcune zone del Paese, osserva l'esperto, soltanto le persone benestanti possono ormai permettersi di abitare. Per questo città e comuni dovrebbero favorire una maggiore mescolanza sociale. «Non voglio un Dubai in Svizzera, dove la gente arriva per due anni e poi se ne va», dichiara. Scognamiglio ritiene che dalla politica, nell'imminenza delle elezioni, ci sia poco da aspettarsi, ma indica alcune possibili soluzioni. A Wohlen, nel Canton Argovia, molti anziani non potevano lasciare la propria casa unifamiliare perché nelle vicinanze mancavano appartamenti a prezzi accessibili. Attraverso il cambiamento di destinazione di un terreno agricolo è stato possibile realizzare nuove abitazioni, imponendo al proprietario di versare al Comune il 30% del plusvalore e di destinare il 30% degli appartamenti a prezzi contenuti.

Recupero di aree dismesse
Un'altra possibilità consiste nel recupero delle aree industriali e artigianali dismesse. Durante l'incontro con i media, Scognamiglio ha presentato uno studio realizzato con la società di statistica Consult che analizza il potenziale edificatorio di queste superfici nel Canton Zurigo. Secondo la ricerca, 115 dei 160 comuni zurighesi dispongono di terreni potenzialmente idonei alla costruzione di abitazioni. L'analisi prende in considerazione 150 fattori, tra cui i collegamenti con i trasporti pubblici, l'eventuale presenza di siti contaminati e il rumore del traffico. Complessivamente si potrebbero realizzare circa 16mila appartamenti, di cui 1'200 nella sola Winterthur. Per concretizzare questo potenziale, tuttavia, sarebbe necessaria una modifica della legislazione sulla pianificazione edilizia.

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