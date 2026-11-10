Emergenza casa: «Non voglio una Dubai in Svizzera»

L'aumento dei prezzi

La forte domanda continua a spingere verso l'alto i prezzi degli immobili. Negli ultimi dieci anni, le abitazioni di proprietà sono rincarate del 38%, mentre in altri Paesi si sono registrate importanti correzioni. Negli ultimi dodici mesi, i prezzi delle case unifamiliari sono aumentati del 3,3% e quelli degli immobili plurifamiliari del 4,5%. Secondo Scognamiglio, il Giura rappresenta un'eccezione, con prezzi sostanzialmente stabili a causa della scarsa presenza di aziende. Anche gli affitti sono cresciuti sensibilmente: quelli delle abitazioni offerte sul mercato sono aumentati in media del 22% negli ultimi trent'anni, con punte del 30% a Zurigo. Chi rimane nella stessa abitazione riesce invece a sottrarsi almeno in parte a questi rincari.

Ecco cosa succederà

Secondo Scognamiglio, non si intravede un'inversione di tendenza. «I prezzi continueranno ad aumentare, anche se dal punto di vista economico sono già troppo alti. Non so se vivrò abbastanza per vedere diversi anni di calma», afferma. L'esperto osserva inoltre che persino la Banca nazionale svizzera non riesce più a spiegare il 30% dei valori immobiliari. Le conseguenze sociali sono già visibili: nelle grandi città, il costo delle abitazioni spinge sempre più persone a trasferirsi negli agglomerati o nelle zone rurali. «Questa espulsione è una bomba sociale per la società», avverte. Tra gli ultracinquantacinquenni cresce inoltre il numero di persone che scelgono di trasferirsi all'estero, per esempio in Thailandia o in Spagna, a causa dei costi abitativi. Una parte consistente della popolazione supera ormai la cosiddetta regola del terzo, secondo cui le spese lorde per l'abitazione non dovrebbero oltrepassare un terzo del reddito lordo. Superare questa soglia aumenta il rischio di difficoltà finanziarie e povertà. «Queste persone sono in difficoltà. Se il fenomeno coinvolgerà troppe persone, rischiamo rivolte o un assalto agli uffici sociali. Dobbiamo evitarlo», sottolinea Scognamiglio.