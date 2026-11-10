Fuoriusciti mille litri di acido cloridrico: allerta per i vapori tossici

La perdita di acido cloridrico al 37% si è verificata presso l'azienda Dragon Pharma, situata nella zona industriale Oristal. Le forze di intervento stanno cercando di contenere la nube di vapori tossici utilizzando getti d'acqua, ha spiegato un portavoce della polizia a 20 Minuten.

È possibile che a seguito della fuoriuscita vi sia una dispersione di sostanze tossiche, ha comunicato dal canto suo il servizio d'allerta Alertswiss. La raccomandazione è di tenere chiuse porte e finestre, spegnere gli impianti di ventilazione e climatizzazione ed evitare la zona interessata.