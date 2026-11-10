Fuoriusciti mille litri di acido cloridrico: allerta per i vapori tossici
È allarme a Liestal: le autorità raccomandano ai residenti di rimanere in casa e adottare misure di sicurezza a causa della dispersione di vapori tossici.
È allarme a Liestal: le autorità raccomandano ai residenti di rimanere in casa e adottare misure di sicurezza a causa della dispersione di vapori tossici.
LIESTAL (BL) - Una fuoriuscita di circa 1000 litri di acido cloridrico in forma liquida si è verificata oggi a Liestal, capoluogo di Basilea Campagna. Al momento non si registrano feriti, ha riferito a Keystone-ATS la polizia cantonale, precisando che i pompieri sono ancora impegnati sul posto. L'intervento dovrebbe proseguire ancora per diverse ore.
La perdita di acido cloridrico al 37% si è verificata presso l'azienda Dragon Pharma, situata nella zona industriale Oristal. Le forze di intervento stanno cercando di contenere la nube di vapori tossici utilizzando getti d'acqua, ha spiegato un portavoce della polizia a 20 Minuten.
È possibile che a seguito della fuoriuscita vi sia una dispersione di sostanze tossiche, ha comunicato dal canto suo il servizio d'allerta Alertswiss. La raccomandazione è di tenere chiuse porte e finestre, spegnere gli impianti di ventilazione e climatizzazione ed evitare la zona interessata.