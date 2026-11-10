Crans-Montana, ecco i soldi per pagare la cerimonia commemorativa

Alla cerimonia di commemorazione hanno partecipato circa 700 ospiti, tra cui 150 vittime e familiari. Erano presenti rappresentanti ufficiali di 37 paesi e dell’Unione Europea, tra cui il presidente francese Emmanuel Macron e il presidente della Repubblica italiana Sergio Mattarella.

I costi comprendevano la messa a disposizione dei locali presso Martignyexpo, l’attrezzatura, il vitto, nonché la sicurezza e l’assistenza alle famiglie. Gli artisti si sono esibiti gratuitamente.