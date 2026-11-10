Crans-Montana, ecco i soldi per pagare la cerimonia commemorativa
Il milione di franchi coprirà le spese per l'evento di Martigny del 9 gennaio e per altre voci di bilancio legate alla tragedia di Capodanno
SION - Il parlamento cantonale vallesano ha approvato martedì un credito supplementare di un milione di franchi in relazione alla catastrofe dell’incendio di Crans-Montana. Il denaro serve, tra l’altro, a coprire i costi per la cerimonia nazionale di lutto, la consulenza legale e la creazione di una fondazione a sostegno delle vittime.
La cerimonia nazionale di commemorazione del 9 gennaio a Martigny e un incontro con le famiglie delle vittime l’11 marzo a Sion sono costati complessivamente 465'000 franchi, come ha spiegato martedì il consigliere di Stato Mathias Reynard davanti al Gran Consiglio.
Alla cerimonia di commemorazione hanno partecipato circa 700 ospiti, tra cui 150 vittime e familiari. Erano presenti rappresentanti ufficiali di 37 paesi e dell’Unione Europea, tra cui il presidente francese Emmanuel Macron e il presidente della Repubblica italiana Sergio Mattarella.
I costi comprendevano la messa a disposizione dei locali presso Martignyexpo, l’attrezzatura, il vitto, nonché la sicurezza e l’assistenza alle famiglie. Gli artisti si sono esibiti gratuitamente.
Ulteriore supporto giuridico
Dopo la catastrofe dell’incendio nella notte di San Silvestro nel bar "Le Constellation" con 41 morti e 115 feriti, il governo cantonale ha incaricato uno studio legale di fornire consulenza giuridica.
Considerata l’eccezionale portata del caso, sono stati necessari ulteriori fondi affinché i servizi giuridici cantonali potessero continuare a svolgere i loro compiti abituali, ha spiegato il governo nel suo messaggio al parlamento.
Inoltre, il Cantone ha incaricato due esperti esterni dell’Università di Neuchâtel di un’analisi giuridica per la revisione totale della legge sulla protezione contro gli incendi e i pericoli naturali. I lavori su questa revisione erano già iniziati nel novembre 2025.
Altri incarichi hanno riguardato la creazione della fondazione Beloved, che dovrebbe sostenere le vittime e i familiari della catastrofe dell’incendio. Per questi lavori supplementari il governo prevede costi di circa 500'000 franchi.
Il Cantone intende coprire il credito supplementare il più possibile con fondi non utilizzati dai budget dei dipartimenti per il 2026. Se necessario, attingerà alla riserva di politica finanziaria.
Astensioni dall’SVP
Il Gran Consiglio ha approvato il credito supplementare con 119 voti senza contrari e cinque astensioni. Diversi deputati SVP si sono astenuti.
Essi hanno criticato il fatto che il Cantone abbia incaricato studi legali esterni, mentre a loro avviso i propri servizi giuridici avrebbero potuto occuparsi di parte dei lavori.