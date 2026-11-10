Con l'auto sui binari: treni fermi per tre ore

L'incidente è avvenuto lunedì sera, 9 novembre, attorno alle 21.15. L'uomo stava viaggiando da Gonten in direzione di Appenzello quando, all'altezza del passaggio a livello, ha perso il controllo del veicolo a causa della carreggiata bagnata.

L'auto è dunque scivolata, finendo bloccata sui binari. La vettura non ha riportato danni, mentre quelli causati all'infrastruttura ferroviaria ammontano a circa 10'000 franchi. Come detto, per consentire il ripristino della situazione, la circolazione ferroviaria è rimasta interrotta per circa tre ore.