Con l'auto sui binari: treni fermi per tre ore
Un 47enne è scivolato sulla strada bagnata dalla pioggia, rimanendo bloccato sui binari.
Un 47enne è scivolato sulla strada bagnata dalla pioggia, rimanendo bloccato sui binari.
APPENZELLO - Un automobilista di 47 anni è finito con la propria vettura sui binari ferroviari, provocando danni all'infrastruttura per circa 10'000 franchi e l'interruzione della circolazione dei treni per tre ore.
L'incidente è avvenuto lunedì sera, 9 novembre, attorno alle 21.15. L'uomo stava viaggiando da Gonten in direzione di Appenzello quando, all'altezza del passaggio a livello, ha perso il controllo del veicolo a causa della carreggiata bagnata.
L'auto è dunque scivolata, finendo bloccata sui binari. La vettura non ha riportato danni, mentre quelli causati all'infrastruttura ferroviaria ammontano a circa 10'000 franchi. Come detto, per consentire il ripristino della situazione, la circolazione ferroviaria è rimasta interrotta per circa tre ore.